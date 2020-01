EU-ministers zien EU-keurmerk dierenwelzijn wel zitten

Het merendeel van de Europese landbouwministers ziet wel wat in een vrijwillig Europees dierenwelzijnskeurmerk.

De Duitse landbouwminister Julia Klöckner presenteerde haar plan voor zo’n keurmerk maandag 27 januari in de vergadering van landbouwministers in Brussel.

Reactie minister Schouten

Landbouwminister Carola Schouten zei in een eerste reactie dat ze het toejuicht dat het dierenwelzijn wordt verbetert op zo’n manier dat dat ook het boereninkomen ten goede komt. “Wij willen graag meewerken aan een Europees label voor dierenwelzijn.”

Veehouderij niet stigmatiseren

De Franse landbouwminister Didier Guillaume zei tijdens de ministersvergadering dat Frankrijk voor een verdere harmonisatie is van de Europese dierenwelzijnswetgeving. Maar hij vindt ook dat een nieuw Europees label in elk geval niet tegen de veehouders moet werken, maar voor het dieren welzijn en voor het dierenwelzijn van de veehouders. “We moeten de veehouderij niet stigmatiseren.”

“We willen allemaal hetzelfde”, concludeerde de Belgische landbouwminister Denis Ducarme. “We moeten meer werk maken van dierenwelzijn, maar daarbij moeten we meer oog hebben voor de veehouder en hen geen stigma bezorgen. Het is niet de bedoeling dat we de landbouwonvriendelijke lobby de wind in de zeilen geven.”

Beleid op gebied van dierenwelzijn

De Europese Commissie is op dit moment bezig te kijken naar het beleid op gebied van dierenwelzijn. In de loop van dit jaar zal de evaluatie worden afgerond. Dierenwelzijn zal ook een onderdeel zijn van de nieuwe Boer-tot-Bord-strategie van de Europese Commissie, die deel uit maakt van de Green Deal.