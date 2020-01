EPA: glyfosaat niet kankerverwekkend

Glyfosaat is niet kankerverwekkend. Dat communiceerde het Amerikaanse milieuagentschap EPA donderdag naar aanleiding van het afronden van een onderzoek naar glyfosaat.

EPA bevestigd zijn eerder ingenomen standpunt over glyfosaat. “EPA concludeert dat er geen risico’s zijn voor de menselijke gezondheid als glyfosaat wordt gebruikt volgens het gebruiksvoorschrift en dat het niet kankerverwekkend is”, schrijft het agentschap in een verklaring. Andere instanties, zoals het Canadese Pest Management Regulatory Agency, de Europese voedselveiligheidsautoriteit Efsa, het Duitse Bundesinstitut für Risikobewertung, het Europese chemicaliën agentschap Echa en het gezamenlijk comité voor pesticiden van de Wereldgezondheidsorganisatie en de Wereldvoedselorganisatie kwamen eerder tot dezelfde conclusies.

In 2015 werd glyfosaat door het internationaal agentschap voor kankeronderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’.

Beurskoers Bayer gaat omhoog

De beurskoers van chemiereus Bayer reageerde vrijdagochtend positief op het nieuws en opende een procent hoger. Tegen Bayer zijn duizenden claims ingediend door mensen die zeggen kanker te hebben gekregen door het gebruik van Bayer’s Roundup, waar glyfosaat in zit. Tot nu toe zijn er drie rechtszaken geweest waarin Bayer schuldig werd bevonden. Bayer gaat tegen deze uitspraken in beroep. Tevens loopt er een bemiddelingsproces in een poging om alle zaken af te kunnen handelen.