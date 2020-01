EC: duurzame landbouw niet ten koste van boer

De bijdrage van de landbouw aan de Green Deal mag niet ten koste gaan van de boer en het platteland, vindt de Europese Commissie.

“De Green Deal van de Europese Commissie moet sociaal en economisch duurzaam zijn voor de boeren en plattelandsgemeenschappen en niet alleen op gebied van klimaat en milieu”, zegt Europees landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski. Wojciechowski gaf maandag samen met klimaatcommissaris Frans Timmermans een toelichting op de landbouwaspecten van de Green Deal van de Europese Commissie. De Green Deal moet er toe leiden dat de Europese Unie in 2050 klimaatneutraal is.

Twijfel en scepsis in landbouw

Frans Timmermans beseft dat in de landbouw twijfel en scepsis bestaat over de plannen van de Europese Commissie. Maar hij meent dat het mogelijk is de landbouw te verduurzamen op zo’n manier dat het voor de boeren ook economisch en sociaal aantrekkelijk is. “Onze doelstelling is dat de Green Deal zorgt voor een duurzame en rechtvaardige toekomst voor boeren en plattelandsgebieden.”

De Green Deal vereist van de Europese Unie op alle terreinen het beleid zo in te richten dat koolstof wordt vastgelegd en het fossiel energiegebruik vermindert. De Europese Commissie is van plan dit voorjaar met een Boer-tot-Bord-strategie te komen, waarin de ideeën voor de landbouw verder worden uitgewerkt.

‘Iedereen moet meedoen, ook de boeren’

Dat de landbouw een belangrijke bijdrage kan leveren aan de Green Deal is ook voor Europees landbouwcommissaris Wojciechowski geen vraag. “Iedereen moet meedoen, ook de boeren. Juist voor de landbouw is klimaatverandering nu al een probleem”, aldus Wojciechowski. “Zij moeten en kunnen een bijdrage leveren, alleen al omdat zij zorgen voor de natuurlijke rijkdom om 50 procent van de Europese grond, terwijl ze tegelijkertijd voedsel leveren aan 500 miljoen mensen en bijdragen aan de export van de EU voor meerdere miljarden euro‘s.”

Economische positie boer versterken

Wojciechowski zegt dat de economische positie van de boer moet worden versterkt en dat de landbouw moet worden beloond voor de bijdrage aan de Green Deal. Daarvoor is instandhouding van het bestaande budget van het gemeenschappelijk landbouwbeleid nodig, vindt hij. “We hebben voldoende budget nodig om de duurzamere landbouw vorm te geven.”

Timmermans zegt dat de Europese landbouw staat voor een belangrijke omschakeling. “Een enorme uitdaging”, zegt hij. “Misschien wel de grootste waar de Europese landbouw voor heeft gestaan.” De klimaatcommissaris deed ondertussen nog een ongevraagd advies aan de lidstaten, om de btw op biologische groenten en fruit op een lager tarief te zetten.