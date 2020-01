Drie bedrijfsongevallen met mest in één week

Twee ongevallen in gierkelders hebben vorige week drie mensen het leven gekost.

In Borculo (G.) viel op 21 januari een man in een mestkelder. Het ging hier om de eigenaar van het bedrijf. De brandweer haalde hem eruit. Het slachtoffer was niet meer te redden. De politie kan geen uitspraken doen over de oorzaak van het ongeval. Ook bij Oostrum (L.) zijn op vrijdag 24 januari twee mensen om het leven gekomen door een val in een gierput. De brandweer vond hun lichamen vrijdagmiddag na een zoektocht.

Blauwzuurgas

Op vrijdag 24 januari was er in Nederweert (L.) ook een ongeval waarbij een varkenshouder onwel is geworden in zijn stal. Een medewerker van het bedrijf heeft hem uit de stal kunnen halen. Uit een meting van de brandweer bleek dat er blauwzuurgas in de stal aanwezig was. Dit is mogelijk de oorzaak van het ongeval geweest.

Volgens de cijfers van Stigas, de arbodienst in de land- en tuinbouw, gebeuren er jaarlijks ongeveer 15 dodelijke ongevallen in de agrarische sector. In 2018 waren het er 14. In een reactie benadrukt Stigas om te allen tijde veiligheidsmaatregelen te nemen als men een mestkelder in gaat. “Vanuit praktisch oogpunt snappen we wel dat het niet altijd gebeurt Een pak aantrekken kost tijd en mensen verkijken zich op het gevaar van mestgassen. Het probleem met blauwzuur is dat je maar een paar ademhalingen nodig hebt om onwel te worden,” laat Stigas weten. Stigas betreurt het dat dergelijke incidenten blijven terugkomen.

Agrarische sector in top 10 gevaarlijke beroepen

CBS schreef vorig jaar dat de landbouw in de top 10 staat van beroepen met gevaarlijk werk. Van de akkerbouwers, veehouders en tuinders gaf 28,2% van de werknemers aan gevaarlijk werk te doen. Mannen hebben iets vaker dan vrouwen een arbeidsongeval: in 2018 had 1,7% van de mannelijke werknemers een ongeluk tijdens het werk dat tot verzuim leidde. Onder vrouwelijke werknemers was dit 1,2%.