Dreigbrief aan actievoerder gericht op alle boeren

Boerenactievoerder Jitty van der Werf heeft daags voor kerst een dreigbrief ontvangen van vermoedelijk dierenactivisten.

Onderaan een aanvulling op het bericht met reactie van Meat the Victims.

Ze heeft hiervan aangifte gedaan en vandaag, vrijdag 3 januari, het nieuws verspreid middels een persbericht van Agractie en haar eigen stichting Belangen Agrarysk Fryslân. De briefschrijvers willen dat de boeren stoppen met het protesteren met trekkers. “Als jullie niet inbinden, wordt elke boerderij in Nederland in 2020 een potentieel doelwit voor sabotage en brandstichting”, staat er geschreven.

Ook LTO Nederland heeft een dreigbrief ontvangen voor de kerstdagen. LTO heeft dit gepubliceerd nadat de inhoud van de brief van Van der Werf bekend werd.

Gericht aan alle boeren in Nederland

Van der Werf heeft aangifte gedaan bij de politie. “Ze nemen het serieus en zijn een onderzoek gestart. De schrik zit er bij mij en mijn gezin goed in. Bij sabotage stel ik me voor dat bijvoorbeeld de remleidingen van een trekker worden doorgesneden op de ochtend van een protestdag. En dan te bedenken dat dit gericht is aan alle boeren in Nederland”, aldus Van der Werf.

Lees verder onder de afbeelding.

De volledige brief. - Afbeelding: Agractie

Meat the Victims

De brief is ondertekend door MTV, ER, EM, DBF. Van der Werf vermoedt dat deze afkortingen staan voor Meat the Victims, Extinction Rebellion en Dieren Bevrijdingsfront. “En nog zo’n club”, aldus Van der Werf.

Van der Werf heeft de brief opgestuurd naar de media, maar heeft een deel van de tekst zwart gelakt. “Daarin vertellen de activisten waarom ze vinden dat we moeten stoppen met protesteren. Om te voorkomen dat de media daar een verkeerde draai aan geven, is dat doorgestreept.”

Meat the Victims laat op haar Facebookpagina weten niets met de brief te maken te hebben. “Wij tolereren geen gewelddadig gedrag of gewelddadige uitingen en staan absoluut niet achter een brief als deze.”