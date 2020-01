Dertien slachterijen weigeren cameratoezicht

Dertien middelgrote en kleine slachterijen zijn niet bereid om op vrijwillige basis cameratoezicht toe te passen in de slachterij.

Dat blijkt tijdens het Vragenuur in de Tweede Kamer. SP-Kamerlid Frank Futselaar vindt het onaanvaardbaar dat er herhaaldelijk misstanden zijn in de slachthuizen. “Het is om moedeloos van te worden. Er is geen sprake van incidenten, maar een deel van de slachthuizen heeft structureel problemen met het naleven de regels rondom dierenwelzijn”, zegt Futselaar. Hij vindt dat er sprake is van falend toezicht en dat de overheid hierbij tekort schiet.

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid typeert de situatie bij slachthuizen als ‘hardnekkige incidenten’.

Sanctiebeleid aangescherpt

Landbouwminister Carola Schouten heeft per december 2019 het sanctiebeleid voor slachterijen aangescherpt. Boetes zijn verhoogd en bij herhaalde overtredingen kunnen sneller hogere sancties opgelegd worden, zo dan er eerder verscherpt toezicht worden ingezet.

Op vrijwillige basis

Koolmees zegt dat het kabinet inzet op cameratoezicht, in eerste instantie op vrijwillige basis. Nu blijkt dat dertien kleine en middelgrote slachterijen hiertoe niet bereid zijn. De overheid bekijkt nu welke mogelijkheden er zijn om deze bedrijven toch mee te kijken. Het kabinet kijkt nu of het mogelijk is om permanent toezicht verplicht te stellen voor deze bedrijven, dat erg kostbaar is. Mogelijk kiezen de slachterijen dan toch voor cameratoezicht.

Esther Ouwehand (PvdD) zegt dat de Kamer al drie jaar op cameratoezicht zit te wachten.

“Het kabinet wil het ook snel implementeren. Het is het meest efficiënt en effectief en levert het snelst resultaten op”, aldus Koolmees, die Schouten vervangt wegens ziekte.