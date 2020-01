Collectief hekelt publicatie stikstofregeling

Het Landbouw Collectief hekelt dat minister Schouten een conceptregeling stikstof heeft gepubliceerd, zonder de inhoud met de landbouwpartijen te bespreken.

Het Landbouw Collectief is ‘onaangenaam verrast’ door de publicatie van een conceptregeling Spoedaanpak Stikstof Bouw en Infrastructuur.

‘Publicatie te snel’

Voor de kerst publiceerde de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) de conceptregeling, zodat belanghebbenden er hun commentaar op kunnen geven. Dit gaat voor het Landbouw Collectief te snel. De boerenpartijen vinden dat Schouten een dergelijke regeling met het collectief had moeten bespreken. Dezelfde kritiek had de organisatie een maand geleden ook, in de aanloop van de spoedwet stikstof.

Het Landbouw Collectief ziet graag dat de stikstofruimte die de landbouw vrij maakt, ook voor de sector beschikbaar blijft. In de huidige voorstellen is dit niet mogelijk, ziet het collectief.

‘Niet volgens afspraak’

Onder de kop ‘alweer niet volgens afspraak’ schrijft voorzitter Mark van den Oever dat zijn actieorganisatie Farmers Defence Force (FDF) het niet eens is met de voor de kerst gepubliceerde stikstofplannen. Het door FDF verspreidde statement heeft eenzelfde inhoudelijke strekking als de brief die namens het collectief aan de minister is verzonden.

De actieorganisatie hint alweer op nieuwe protesten. ‘Wij weten dat de strijders wachten op ons bericht om klaar te staan!’, schrijft Van den Oever.

In gesprek met collectief

Het ministerie laat desgevraagd weten in gesprek te zijn met het collectief. “Dat waren we en dat blijven we ook doen. Eind deze maand staat er weer een afspraak gepland”, vertelt een woordvoerder. “Zeker als het over voerspoor, beweiden en mest gaat, gaan we in overleg met de sectorpartijen over de uitrol.” Ook benadrukt het ministerie dat er meer (keten)partijen zijn met wie overlegd wordt over de invulling van de regeling.