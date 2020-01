Britse taxateurs waarschuwen voor risico’s 5G-zendmasten

Grondeigenaar beperkt in grondgebruik als veiligheidszone rond 5G-mast uitgebreid wordt.

Britse boeren en andere landeigenaren moeten zich bewust zijn van grotere risico’s rond straling als zendmasten op hun land worden opgewaardeerd naar 5G. De vrije zone rond die masten zou in dat geval uitgebreid dienen te worden, denkt de bond van agrarische taxateurs CAAV.

“Veel blootstelling aan de straling van radiogolven door telecomzendmasten kan gevolgen hebben voor de gezondheid. Dat vereist verboden zones rond die masten om mensen te beschermen. Met het uitrollen van 5G moeten die zones vergroot worden, omdat het bereik van potentiële gevaarlijke radiogolven veel groter is dan bij 4G”, zegt secretaris Jeremy Moody van de Central Association of Agricultural Valuers in vakblad Farmers Weekly.

Wellicht dat ook bestaande gebouwen niet meer gebruikt mogen worden

Geen gebouwen in verboden zone

Hij wijst er op dat de telecombedrijven in het Verenigd Koninkrijk alleen zelf in een vergunningaanvraag moeten vermelden dat ze aan de internationale eisen voldoen, maar dat dat verder door niemand wordt gecontroleerd. Ook is niet aangegeven hoe de verboden zones rondom de mast in het land zelf kenbaar gemaakt dienen te worden. “Dat betekent dat niemand, behalve de operator, weet waar mensen niet geacht worden te komen. Op die manier kan je als gebruiker van het land niet op de hoogte zijn van het risico dat je zelf en je medewerkers lopen”, zegt Moody. Hij benadrukt ook dat binnen een verboden gebied meestal geen gebouw mag komen, wat de bedrijfsvoering van boerderijen kan belemmeren. “In sommige gevallen kan het zelfs betekenen dat een bestaand gebouw niet meer gebruikt mag worden, met alle kosten van dien.”

Demonstratie op de Dam tegen 5G Op de Dam hebben afgelopen zaterdag 25 januari zo’n 100 mensen gedemonstreerd tegen de komst van het 5G-netwerk. De actievoerders zijn bang voor de straling van antennes die er voor het netwerk bij zullen komen. Dat zou niet goed zijn voor mensen en het milieu. De demonstranten in Amsterdam sloten zich aan bij een wereldwijde actiedag tegen 5G.

RIVM en Agentschap Telecom meldden eerder in een onderzoek dat de hoeveelheid straling in de ether door het gebruik van 5G veilig lijkt, maar dat er nog wel vervolgonderzoek nodig is naar de effecten.

Medeauteur: ANP