Boze boeren met trekker de straat op in Duitsland

Ook Nederlandse boeren met trekker aanwezig op Duitse protestdag.

In diverse Duitse steden zal het verkeer vrijdag 17 januari vastlopen door grote demonstraties van boeren. Volgens Duitse media gingen vrijdagochtend vroeg duizenden boeren met hun tractoren op weg naar plaatsen waar protestbijeenkomsten zijn.

Lees verder onder de tweet.

Protest tegen mestregels en oneerlijke prijzen

Zo reden boze boeren van 4 kanten naar de stad Dresden waardoor daar het verkeer volgens lokale media volledig tot stilstand kwam. Volgens de politie waren alleen in en rond Dresden zo’n 1.000 tractoren op de weg. De boeren protesteren tegen nieuwe regels voor mest en voor wat zij noemen een eerlijke prijs voor hun producten.

Andere demonstraties zijn in Berlijn en de deelstaten Beieren, Nedersaksen, Baden-Württemberg en Hessen. De grootste protestbijeenkomst is in Neurenberg waar 5.000 boeren met hun voertuigen worden verwacht.