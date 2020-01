Boerenactie voor verdienmodel op 21 maart

Actiegroep Agractie heeft bekendgemaakt dat op 21 maart op 40 locaties in Nederland boeren hun producten voor boerderijprijzen zullen verkopen.

De actie is bedoeld om consumenten bewust te maken van wat boeren verdienen met hun producten. De locaties heeft de organisatie nog niet bekendgemaakt.

Veel aanmeldingen

Vorige week kondigde Agractie het idee al aan en vroeg boeren zich te melden om bij de acties aanwezig te zijn. De organisatie heeft al veel aanmeldingen van tot actie bereide boeren en boerinnen binnen.

Consumenten confronteren

Behalve deze actie, onder de naam Boerderijprijzen, kondigt Agractie nog iets nieuws aan. Ze willen consumenten in de supermarkt confronteren met producten waarvoor de Nederlandse boer geen eerlijke prijs heeft ontvangen of die niet duurzaam zijn. Een eerlijke prijs houdt wat hen betreft in dat de boer er een inkomen mee verdient dat past bij het opleidingsniveau, arbeid en de investeringen die nodig zijn voor de productie. Deze actie zal een aantal maanden gaan duren, aldus de actiegroep.

Verdienmodel speerpunt

Speerpunt van Agractie is dus het verdienmodel. De groep heeft op verzoek van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) plannen aangeleverd voor acties die vergelijkbaar zijn met de boer-burger brunch, afgelopen december in Amsterdam.

Onderhandelaar bij ministerie

Behalve met deze nieuwe acties is Agractie ook actief als onderhandelaar bij het ministerie van LNV. De actievoerders spreken daar onder andere over vanggewassen, rijenbemestingsplicht en neonicotinoïden. Ook maakt Agractie deel uit van het Landbouw Collectief, dat met 13 partijen wil komen tot een voor de landbouw werkzaam plan in de stikstofcrisis.