Biosector groeit vooral door schaalvergroting

Uitbreidende biologische bedrijven en omschakelende boeren zorgen voor groei van de biologische sector.

Daarbij groeit het areaal biologisch harder dan het aantal bedrijven. Biologische ondernemers gaan op grotere schaal boeren. Dat blijkt uit cijfers van Skal, de toezichthouder op de biologische sector. De groei van het areaal is 4%. De verwachting van Skal is dat er ‘misschien wel’ meer dan 2.000 biologische boeren zijn, eind 2020.

63.000 hectare

Het areaal landbouwgrond dat in Nederland gecertificeerd is voor biologische productie is in 2019 gegroeid naar iets meer dan 63.000 hectare, met nog bijna 6.000 hectare in omschakeling. Het totale areaal landbouwgroen in Nederland is volgens het CBS ongeveer 1,8 miljoen hectare. Biologisch maakt daar dus 3,5% van uit.

Als de hectares in omschakeling naar biologisch meegeteld worden, is het aandeel 4,1%. Bionext ziet dat het bij een deel van deze extra hectares gaat om uitbreidende biologische bedrijven.

De biologische sector groeit nog altijd in Nederland; in 2019 maakt biologisch 4,3% van de gehele markt uit, zo blijkt. Ook in areaal en aantallen bedrijven groeit de biologische sector dus, maar Nederland blijft nog altijd achter vergeleken met andere Europese landen.

Gebrek aan stimuleringsbeleid

Koploper in Europa is Oostenrijk met een aandeel van 23,4%. Daarna volgen Estland en Zweden met 19,6% en 19,2% marktaandeel. In Duitsland, België en Frankrijk gaat het om respectievelijk 6,8%, 6,2% en 6% marktdeel. Volgens Bionext is een gebrek aan stimuleringsbeleid of een streefcijfer in Nederland daar mede de oorzaak van.

Lees verder onder de foto

Biologische bloemkoolteelt. Het areaal landbouwgrond dat in Nederland gecertificeerd is voor biologische productie is in 2019 gegroeid naar iets meer dan 63.000 hectare. Foto: Mark Pasveer

Krimpende landbouwsector

De brancheorganisatie onderstreept in haar publicatie dat de biologische sector groeit, terwijl de rest van de landbouwsector krimpende is. Brancheorganisatie Bionext becijfert dat in 10 jaar tijd de biologische sector met zo’n 150% is gegroeid; sinds 2010 is er namelijk 25.000 hectare landbouwgrond biologisch bij gecertificeerd.

Skal regelt niet alleen de controle en certificatie van biologische boeren, maar houdt ook toezicht op bedrijven die biologische producten verhandelen en verwerken. Eind 2019 waren er 3.115 gecertificeerde verwerkers, importeurs, handelaren en opslagbedrijven. Dit zijn er netto 131 meer dan eind 2018. De toename wordt gerealiseerd in de opslag (+9%), handel (+5%), vervaardiging (+2%) en import (+10%).

Flevoland koploper in biologisch areaal

De provincie Flevoland is al jaren koploper in biologisch areaal: daar zijn in 2019 11.348 biologische hectares te vinden. De grootste stijger was dit jaar de provincie Friesland, met een stijging van 10% naar ruim 8.300 hectare. In Noord-Holland en Drenthe is het biologische areaal afgenomen.