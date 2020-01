Amerikaanse landbouwminister op bezoek in Nederland

De Amerikaanse landbouwminister Sonny Perdue is deze week in de Europese Unie om kennis te maken met de nieuwe Europese Commissie.

Hij bezocht samen met minister Carola Schouten op dinsdag 28 januari de proef- en demokassen van WUR Bleiswijk en opende samen met zijn Nederlandse ambtsgenote de splinternieuwe Kas 2030. In deze kas onderzoekt WUR voor vier teelten de samenhang tussen minimaliseren van emissies op het gebied van energie, water en gewasbeschermingsmiddelen.

Wat ik hier nu zie, is het toonbeeld van circulariteit

Nederlandse technologie

Perdue wilde per se de Nederlandse glastuinbouw opnemen in zijn bezoek aan Europa, net als een bezoek aan een bedrijf in België met Belgisch Witblauwe runderen. “Ik zie de laatste tijd overal in de VS kassencomplexen verrijzen. Tot aan een groentekas van 27 hectare letterlijk bij mij om de hoek. En ik hoorde dat dat allemaal Nederlandse technologie is, dus wilde ik met eigen ogen komen bekijken waar al die creativiteit vandaan komt. En wat ik hier nu zie, is het toonbeeld van circulariteit.”

Carola Schouten en Sonny Perdue openen officieel de Kas 2030. - Foto: G. J. Vlekke

Zelfvoorzienend zijn

Hij ziet de kassen ook elders, rond grote stedelijke gebieden, opkomen. “Groente produceren daar waar ze opgegeten worden, dat is ook logisch”, aldus Perdue. Of de Amerikaanse regering dat ook extra stimuleert omwille van meer zelfvoorzienendheid en minder import vanuit Mexico, laat hij in het midden. “Zelfvoorzienend willen zijn, is voor elk land natuurlijk een streven. Al die nieuwe kassen in de VS zijn deel van dat model.”

Handelsakkoorden met EU verbeteren

Met Nederland zaken doen, is volgens Perdue nooit een probleem geweest, getuige alle ‘Nederlandse’ kassen die nu in de VS gebouwd worden. Met nieuwe handelsakkoorden in de maak met Canada en Mexico is wat de minister betreft het pad geëffend om ook de handelsakkoorden met de EU te verbeteren.

We zullen altijd onze boeren blijven beschermen. En Perdue was het daarmee eens

Europees landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski

Boeren en tuinders niet dupe van wederzijdse handelsconflicten

Perdue had op mandag 27 januari een besloten lunchgesprek met de Europese ministers van landbouw. In het gesprek werd van beide kanten benadrukt dat boeren en tuinders niet de dupe mogen worden van wederzijdse handelsconflicten. “Boeren mogen niet lijden onder internationale handelsconflicten die gaan over andere sectoren. We zullen altijd onze boeren blijven beschermen. En Perdue was het daarmee eens”, zei Europees landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski na afloop van het gesprek.

Meer openheid

Volgens Wojciechowski is er meer openheid in de wederzijdse handel nodig. Hij stipte ook aan dat de Europese Unie voor € 22 miljard aan landbouw- en voedselproducten naar de VS exporteert, terwijl er vanuit de VS voor ongeveer de helft daarvan in de EU wordt ingevoerd.

‘Nooit eigen standaarden verlagen’

De hoge Europese productiestandaarden waren onderwerp van het gesprek. Wojciechowski zegt dat de Europese Unie nooit de eigen standaarden zal verlagen om meer import toe te laten. “Onze importeurs zullen aan onze voorwaarden, zoals op gebied van dierenwelzijn, moeten voldoen. Dat is ook in het belang van onze boeren. Wij zullen onze standaarden altijd blijven uitdragen in onze handelscontacten met landen buiten de EU.”

Medeauteur: Jan Braakman