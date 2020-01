Akkerbouwbedrijf ERF wint innovatieprijs bio-landbouw

Akkerbouwbedrijf ERF BV (Exploitatie Reservegronden Flevoland) is winnaar van de Ekoland Innovatieprijs biologische landbouw 2020.

ERF experimenteert met strokenteelt op grotere schaal, met onderbouwing van de resultaten via onderzoek, schrijft de jury in haar motivering. De bekendmaking gebeurde op de Biobeurs 2020 in Zwolle.

De bedrijfsmatige aanpak van strokenteelt geeft goede resultaten: met strokenteelt is ERF minder afhankelijk van de grillen van de natuur, ziekten en plagen. ERF spreidt op deze manier risico’s, terwijl het geen extra arbeid kost. ERF deelt deze kennis actief en werkt zo aan een robuuste, biodiverse landbouw. De tweede prijs ging naar Horaholm uit Hornhuizen voor plantaardige meststof, de derde prijs was voor het Voedselbos Ketelbroek.