Agri-exporteurs: weinig verandering door coronavirus

VanDrie Group, FrieslandCampina en Vion Food Group merken vooralsnog weinig van de uitbraak van het coronavirus in China.

Alle drie de bedrijven exporteren producten naar China, maar merken nog geen verandering in de handelsstroom naar het land waar de virusuitbraak inmiddels aan 80 mensen het leven heeft gekost. Dat laten de bedrijven desgevraagd weten.

Een woordvoerder van FrieslandCampina laat weten dat een team de ontwikkelingen in China op de voet volgt, maar dat de export van zuivel nog geen hindernissen ondervindt.

Reisadviezen opvolgen

Volgens Marijke Everts van VanDrie Group heeft de kalverslachterij regelmatig medewerkers die naar China moeten reizen, ondanks dat China een redelijk kleine markt is voor VanDrie, en dat daarom de reisadviezen opgevolgd worden.

Daarnaast zijn er ook Chinezen in China werkzaam voor VanDrie. Volgens Everts bevinden zij zich niet in het epicentrum van de uitbraak en kunnen zij hun werkzaamheden vooralsnog gewoon voortzetten. De lijntjes zijn volgens Everts zodanig kort dat eventuele risico’s goed ingeschat kunnen.

Vion profiteert momenteel van de vraag naar varkensvlees vanuit China. Een woordvoerder laat weten nog geen effecten te merken van het uitgebroken coronavirus op de export. Vion heeft geen locatie en geen medewerkers in China, maar werkt er samen met handelsbedrijven en distributeurs.

Blokkades in Chinese provincie

In Wuhan werd in december voor het eerst een nieuw coronavirus aangetroffen dat inmiddels meer dan 2800 mensen heeft geïnfecteerd in China en daarbuiten, ongeveer de helft daarvan in Hubei. Om verspreiding van het virus tegen te gaan liggen in de provincie het openbaar vervoer en het vliegverkeer stil en zijn snelwegen geblokkeerd.