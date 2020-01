Actievoerders willen zich laten zien langs wegen

Actievoerende boeren willen zich de komende dagen, in aanloop naar de geplande actie op 5 februari, laten zien langs grote wegen.

Op werkdagen voor de actiedag willen boeren hun trekkers op zichtbare plaatsen langs wegen parkeren. In ieder geval in de provincie Gelderland worden boeren hiertoe opgeroepen via de gebruikelijke communicatiekanalen.

Trekkers langs grote wegen

Regiobeheerder Albert Markerink heeft de boeren in die provincie opgeroepen om 30 en 31 januari en ook 3 en 4 februari tussen 16.30 en 17.30 de trekkers langs grote wegen neer te zetten. Precieze locaties kan Markerink niet geven. “Die zijn bij de boeren en de groepscoördinatoren bekend.” Eenzelfde soort actie zette Farmers Defence Force ook op in november, toen een groep boeren in gesprek ging met minister Schouten over de stikstofplannen.

‘Wees creatief met leuzen’

“We willen nadrukkelijk niets blokkeren of overlast veroorzaken. Gewoon laten zien dat we er zijn. Zo rond de tijd dat het gaat schemeren, zwaailampen aan, spandoeken erop.” In de oproep aan de achterban vraagt Markerink de boeren om creatief te zijn in de leuzen. Of ook in andere delen van het land boeren eenzelfde actie gaan ondernemen, is nog niet duidelijk. Het bestuur van de actieorganisatie vergadert daar nog over.

Markerink coördineert ook het landelijke protest van 5 februari. “Dan zullen we weer met honderden voertuigen naar het Malieveld gaan.” Over de verdere planning kan hij nog niets zeggen.