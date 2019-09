Wojciechowski wil richting geven

De nieuwe Europees landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski wil de Europese landbouw richting geven. Boeren en beleidsmakers moeten zien welke kant de Europese Commisie op wil, zegt hij. De Poolse kandidaat-commissaris kondigt aan met een visie te komen waarin het pad voor de landbouw tot 2050 wordt uitgezet. Wojciechowski heeft zijn plannen voor de Europese landbouw ontvouwd in een hoorzitting van het Poolse parlement.

Wojciechowski neemt zich voor mythen over de landbouw weg te nemen. Volgens hem hebben sommige politici en ook een deel van het publiek de illusie dat het goed gaat met de landbouw, dat er sprake is van overproductie van voedsel in de EU en dat boeren te veel geld krijgen uit de EU. Die ideeën krijgen vorm in voorstellen om te korten op de Europese landbouwbegroting, zegt hij. “Mijn missie in de Europese Unie is om aan het begin van mijn commissariaat een rapport over de staat van de Europese landbouw te maken. Ik wil laten zien dat sommige van de circulerende mythes gewoon niet waar zijn.”

Visie op landbouwbeleid tot 2050

Zijn rapport moet uitmonden in een visie op het landbouwbeleid tot 2050. “In de landbouw bestaat er geen visie over het aantal boerderijen, hoe groot en hoe sterk die moeten zijn en welk landbouwmodel we nastreven. Ik heb mij de taak gesteld een langetermijnvisie te ontwikkelen. Die hebben we nodig bij voorstellen voor het landbouwbeleid.”

Onbeschreven blad

Voor Nederlandse Europarlementariërs is Wojciechowski voor een groot deel een onbeschreven blad, hoewel de Pool ruim 10 jaar lid is geweest van het Europees Parlement in de conservatieve ECR-fractie. Het meest positief over de voorgenomen benoeming van Wojciechowski is Anja Hazekamp van de Partij voor de Dieren. Zij zegt dat de Pool als Europarlementariër en als lid van de Rekenkamer “enkele hoopgevende initiatieven getoond op het gebied van dierenwelzijn’.

CDA‘er Annie Schreijer-Pierik kent de kandidaat-commissaris vanuit de Europese rekenkamer en subsidies. “Iemand die kritisch is. Ik hoop dat hij, net als voorganger Phil Hogan, breedt aandacht heeft voor heel Europa.”

‘Rustige collega’

VVD‘er Jan Huitema kent de Pool als een rustige collega die “niet heel aanwezig is”. In vergelijking met vertrekkend commissaris Phil Hogan is Wojciechowski iemand die minder hard op tafel slaat. SGP‘er Bert-Jan Ruissen hoopt op een “pragmatische samenwerking, zeker ook wat betreft het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid.”

Copa-Cogeca verheugd

De Europese koepel van landbouworganisaties Copa-Cogeca reageert verheugd op de benoeming van de Pool, die “bewezen ervaring heeft zowel in de landbouw als in het functioneren van de Europese instituties”.