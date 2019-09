Werkgevers openen meldpunt stikstofproblemen

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland openen een meldpunt voor stikstofproblemen.

Bedrijven kunnen daar aangeven hoe zij worden geraakt door de beslissing van de Raad van State waardoor duizenden bouwprojecten stilliggen. Op die manier hopen de werkgeversverenigingen de omvang van de schade in beeld te brengen. Die loopt volgens MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof in de miljarden. Ondernemers kunnen de schade melden via een speciaal e-mailadres: stikstof@vnoncw-mkb.nl. Elke sector kan schade melden, dus ook de land- en tuinbouwsector, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

De ondernemersorganisaties onderzoeken ook de mogelijkheid tot juridische stappen tegen de Staat. Daarmee zou zowel het verlenen van vergunningen weer op gang moeten worden gebracht als worden bekeken hoe individuele bedrijven kunnen worden gecompenseerd.

Faillissementen

Vonhof vindt het moeilijk te geloven hoe er met de uitspraak van de Raad van State wordt omgesprongen in Den Haag. “Al meer dan 3 maanden ligt alles gewoon op zijn gat, gaat overal de stekker uit: ook uit projecten die allang een vergunning hadden, die al onderweg waren en zelfs uit projecten waarbij niet eens stikstof vrijkomt. Het is echt ongehoord.” Volgens Vonhof dreigen faillissementen.