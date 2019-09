WUR: omschakeling naar meer plantaardig eiwit nodig

Er moet een verschuiving komen van dierlijk naar plantaardig eiwit in productie en consumptie.

Dit zou onder andere de circulariteit en de menselijke gezondheid ten goede komen. Dat is de strekking van de Mansholtlezing, die woensdag 18 september in Brussel werd gehouden, en de bijbehorende publicatie. Aan de lezing werkten verschillende onderzoekers van Wageningen Universiteit (WUR) mee, waaronder Louise Fresco.

Ideale situatie

In een ideale situatie zou een derde van de menselijke consumptie bestaan uit dierlijk eiwit en twee derde uit plantaardig eiwit. ‘Er is veel aanpassing voor nodig, maar we denken dat het haalbaar is’, aldus Fresco tijdens de lezing. De 4 redenen die genoemd worden om meer plantaardig en minder dierlijk eiwit te consumeren en te produceren zijn: het verminderen van de milieu-impact van voedselproductie, voedselzekerheid voor de groeiende wereldbevolking, veerkrachtige productiesystemen en maatschappelijke gezondheid.

Dieren volledig onderdeel van een kringloop

Hoewel de WUR-onderzoekers pleiten voor minder dierlijk eiwit, wordt de mythe dat dieren op dat punt inefficiënt zijn, ontkracht. In een ideale situatie zijn dieren volledig onderdeel van een kringloop waarbij voedselresten als diervoer worden ingezet. Hierdoor is er geen concurrentie meer tussen voedsel en voer, klonk het in de Mansholtlezing. Dat betekent dat het aantal dieren zou moeten worden aangepast aan de hoeveelheid reststromen die niet geschikt zijn voor menselijke consumptie en aan de hoeveelheid grasland.

Mondiale aanpak

De onderzoekers erkennen dat die aanpak mondiaal moet worden bezien. In de publicatie halen zij de veelgehoorde stelling aan: ‘Als de productie hier afneemt, zal die verschuiven naar andere landen met minder geoptimaliseerde systemen, waardoor de uitstoot zal toenemen’. Volgens hen wordt dan echter vergeten dat de mogelijkheid bestaat om kennis te exporteren en om te investeren in verbetering van de productie in onderontwikkelde regio‘s. Hier is het, aldus de publicatie, mogelijk om van inefficiënte productiesystemen direct over te schakelen naar geoptimaliseerde, circulaire systemen.

Vleesvervangers

In de lezing worden vleesvervangers (die winnen aan populariteit) een ‘transitieproduct’ genoemd. Het is een middel om de verandering naar meer plantaardige eiwitten vorm te geven. Maar er zijn ook zorgen over de gezondheids- en milieueffecten van deze producten. Een hogere consumptie van slechts minimaal bewerkte planten blijft het langetermijndoel, aldus de WUR. Dus moet er aandacht komen voor plantenveredeling, zodat meer delen van de plant bruikbaar zijn voor consumptie.

De door Wageningen Universiteit georganiseerde Mansholtlezing is in 2016 voor het eerst gehouden. In de lezing komen Europese vraagstukken op het gebied van landbouw en voeding aan de orde. Tijdens de lezingen presenteert de WUR visies en aanbevelingen op aspecten van het Europese beleid. In de editie van 2019 stond de toekomst van eiwitten centraal.