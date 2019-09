Voor Mark Rutte hoeft inkrimping niet

Of de agrarische sector groter of kleiner is dan nu, het maakt premier Mark Rutte niet uit.

Terwijl Kamerleden op het Binnenhof over elkaar heen rolden om zich te uiten over de inkrimping van de veestapel en de oplossing van de stikstofproblematiek, sprak premier Rutte met een groep studenten van Aeres Hogeschool.

We hebben de landbouw nodig

Omvang landbouw

Hij meed het onderwerp stikstof, tot er een vraag kwam van een van de studenten.

Kan de landbouw in de huidige omvang blijven, was de vraag. Rutte antwoordde: “Ik wil een sterke sector. Die mag groter zijn, die mag kleiner zijn. Maar hij moet sterk zijn, als het kan. We hebben de landbouw nodig, ook om oplossingen te realiseren voor de klimaatproblematiek. Ik zeg niet of er minder of meer bedrijven moeten komen. Ik weet niet hoe het verdergaat. Er zijn perioden dat de ene sector het moeilijk heeft en dan weer een andere. Maar je moet wel schoon produceren. Elke industrie die vervuilt moet laten zien dat het vermindert. Dat geld ook voor de landbouw.”

Rutte had de studenten in maart van dit jaar uitgedaagd om met innovatieve oplossingen te komen, die bijdragen aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen of die CO 2 vastleggen.

Combinatie van regels leidt soms naar een intensieve veehouderij

14 ideeën

Achttien studenten pakten de handschoen op. Zij presenteerden maandag 14 ideeën, variërend van de teelt van wilgen, lisdodde en riet in veenweidegebieden tot de ontwikkeling van composteerbare plantenpotten waarin mest is verwerkt. Ideeën waren er ook in de vorm van bodemverbetering met behulp van extra kruiden in het grasland tot het fokken van koeien met een lagere methaanuitstoot.

De premier hoorde de ideeën aan en constateerde dat hij ervan doordrongen is dat innovatieve ideeën soms belemmerd kunnen worden door regelgeving. “Mensen maken regels, niet om iemand dwars te zitten. Maar soms zie je dat de combinatie van regels juist leidt naar een intensieve veehouderij.”