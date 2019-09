Verplicht cameratoezicht bij alle slachterijen

Bij alle kleine en middelgrote slachthuizen komt verplicht cameratoezicht. Dat heeft landbouwminister Carola Schouten besloten naar aanleiding van een onderzoek dat is ingesteld na berichten over misstanden bij de keuring op een aantal kleine en middelgrote slachthuizen.

Bovendien draagt de minister de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op om de cultuur te veranderen, zodat er consequent gecontroleerd wordt, zonder een oogje dicht te knijpen. Schouten wil het gesprek aangaan met de sector.

De minister zegt dat er genoeg boeren zijn die hun zieke dieren niet naar het slachthuis afvoeren. “Maar we constateren dat het bij die slachterijen wel gebeurt. Dat doe je niet als boer alleen. Zo’n beest loopt niet zelf naar het slachthuis toe. Daar zit een hele keten van partijen die daarbij betrokken zijn en een verantwoordelijkheid hebben. Ik zal ze daar zelf over aanspreken. De sector moet zich dit aantrekken, al is het maar om te voorkomen dat het beeld ontstaat dat de hele sector ziek is. Dat dreigt nu wel.”

Slachterijen betalen cameratoezicht

Schouten zegt dat het cameratoezicht op kosten van de slachterijen zelf wordt ingevoerd. Bedrijven die dat niet willen of dat tegenwerken, krijgen te maken met permanent toezicht van een keuringsdierenarts. “Daar zit een kostenplaatje aan en dat gaat de sector zelf betalen”, aldus de minister.

Schouten wijst de gehele keten op de verantwoordelijkheid voor het dierenwelzijn. “Binnen de sector worden niet voldoende maatregelen genomen om te voorkomen dat zieke dieren worden afgevoerd naar het slachthuis. Die dieren lopen echt niet zelf naar het slachthuis. Daar zijn meer partijen bij betrokken. Ik ga iedereen op de verantwoordelijkheid aanspreken.”

Consequent toezicht slachthuizen ontbreekt

De minister zegt geschrokken te zijn van het beeld dat voortkomt uit het onderzoek dat het onderzoeksbureau 2solve opmaakte. Uit het onderzoek blijkt dat het aan consequent toezicht ontbeert. De ene toezichthouders is strenger en preciezer dan de ander, wat leidt tot spanningen onderling op de werkvloer en bij het toezicht op slachterijen.

Geen plaats voor rekkelijke toezichthouders

Keuringsdierenartsen en toezichthouders die hun gedrag niet willen veranderen, moeten de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit verlaten. Er is geen plaats voor rekkelijke toezichthouders, die onregelmatigheden mondeling afdoen en die nooit een rapport van bevindingen opmaken. “Mensen die zich niet aan de regels houden en hun gedrag niet veranderen, voor hen is geen plaats meer in de NVWA”, aldus de minister. Aan de andere kant krijgen dierenartsen die hun werk moeten verbeteren, daarbij begeleiding. “Maar ik zie ook mensen die niet wíllen veranderen. Dat is ernstiger. Ik vroeg me af hoe het kan dat deze mensen daar nog werken. Dat is iets wat bij de leiding van de NVWA ligt. Maar dat daar iets moet gebeuren lijkt me evident.”

Probleem ligt niet alleen op de werkvloer

De minister zegt dat het probleem niet alleen op de werkvloer ligt. “Dat heb ik besproken met de inspecteur-generaal. Het is ook een probleem in de managementslaag. Hoe kan het dat de managers niet hebben ingegrepen?”

De minister gaat met de leiding van de NVWA in gesprek om te zien hoe het kan dat signalen van de werkvloer niet altijd tot actie of verandering leiden. En ze wil dat er meer stroomlijning komt in de afhandeling van de rapporten van bevindingen die bij slachterijen en bij de exportkeuring worden opgemaakt.