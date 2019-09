Vergunning mestverwerking Fryslân vernietigd

De rechtbank Noord-Nederland heeft een vergunning voor uitbreiding van Mestverwerking Fryslân vernietigd.

De rechtbank bepaalde dit in een zaak die ongeveer 20 omwonenden hadden aangespannen. Dat meldt de Leeuwarder Courant. Directeur van Mestverwerking Fryslân Jan Scherff bevestigt het nieuws aan Boerderij.

Vergunning voor 250.000 ton

Mestverwerking Fryslân vroeg in 2017 en 2018 vergunningen aan om de verwerkingscapaciteit uit te breiden van 100.000 ton naar 438.000 ton per jaar. Nieuwe luchtwassers zouden extra geuroverlast moeten beperken met 95%. Uiteindelijk is een vergunning verleend voor een uitbreiding naar 250.000 ton, omdat de geuroverlast volgens de provincie met hooguit 70% verminderd zou worden.

Milieu-effectrapportage

De rechtbank vernietigde de vergunningen voor de uitbreiding omdat het wel degelijk gevolgen kan hebben voor de omwonenden. Om die reden had de provincie een milieu-effectrapportage moeten eisen, aldus de rechter.

Mestverwerking Fryslân zal voor uitbreiding een nieuwe vergunning moeten aanvragen en mag zo lang maximaal 100.000 ton mest verwerken.