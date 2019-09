VVD niet van plan natuur te schrappen

De grootste regeringspartij VVD is niet van plan op een kaart van Nederland natuurgebieden aan te wijzen die moeten worden geschrapt. Dat zei VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff woensdag 18 september tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen naar aanleiding van de dinsdag gepresenteerde begrotingen.

Dijkhoff werd tijdens het debat bevraagd door zijn collega’s Rob Jetten (D66) en Jesse Klaver (GroenLinks) over de oplossingsrichtingen die de VVD ziet uit de stikstofimpasse. Dijkhoff maakte duidelijk dat wat de VVD betreft alles open ligt. “Wij willen niets uitsluiten, we moeten alles tegen het licht houden. We moeten kijken of de regels die we hebben eigenlijk amper natuur beschermen, maar wel heel veel belemmeren.” Dijkhoff wil bijvoorbeeld kijken naar de verschillen tussen de manier waarop Nederland de natuurbescherming vormgeeft en hoe omliggende landen dat doen. Hij wil ook de mogelijkheden bezien om de uitstoot van stikstof bij de bron te verminderen.

Als je boer bent met dieren, dan werk je gewoon netjes. Dan heb je een mooie rol in onze samenleving

Klaas Dijkhoff

Geen discussie over schuldvraag

Hij wil niet dat er een discussie komt over de schuldvraag, aan wie de stikstofuitstoot is te wijten. “Als je boer bent met dieren, dan werk je gewoon netjes. Dan heb je een mooie rol in onze samenleving. Natuurlijk, we doen ook aan warme sanering. Dan zeggen we tegen mensen: ‘u heeft keihard gewerkt. Maar u kunt nu stoppen voor dit bedrag’. Dan houd je de mensen in ere en maak je ze geen enkel verwijt. En toch heb je dan minder vee en minder uitstoot.

Klaas Dijkhoff (midden) tijdens de Algemene Beschouwingen. - Foto: ANP

Berekening stikstofdepositie

Dijkhoff zegt dat ook het model waarmee de stikstofdepositie wordt berekend tegen het licht moet worden gehouden. “Als we nu constateren dat het model te veel stikstof berekent ten opzichte van wat er feitelijk gebeurt, dan moet je het model aanpassen. Zonder dat je dan roept dat de natuur minder wordt beschermd.” Hij wil niet 1 oplossingsrichting de voorkeur geven, noch een taboe op een oplossing uitspreken. D66‘er Jetten sloot zich daarbij aan: “Laten we geen oplossingen dogmatisch uitsluiten.”

Stikstof vanuit buitenland

Dijkhoff wees er nog op dat een deel van de stikstofproblematiek niet in Nederland kan worden opgelost. “40% van de uitstoot komt vanuit het buitenland aanwaaien, maar we kunnen het buitenland niet opheffen.” Dijkhoff zegt vooral vragen te hebben. “Misschien is het antwoord: ‘nee er zit geen ruimte in’. Dan accepteer ik dat.”

‘Sociaal en eerlijk regelen’

GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver zegt dat er geen keuze is tussen minder hard rijden of minder dieren. “We zullen het allemaal moeten doen. Ik wil niet minder dieren omdat ik een hekel heb aan boeren. Helemaal niet. We moeten dit sociaal en eerlijk regelen, want de boeren kunnen er niets aan doen. Zij zijn ook slachtoffer van het systeem.” Hoewel GroenLinks geen geld voor uittrekt in de tegenbegroting, denkt hij dat daar tenminste € 0,5 miljard per jaar voor nodig is.

CDA: gericht stoppende boeren uitkopen

Het CDA wil gericht stoppende boeren uitkopen, om op die manier woningbouw mogelijk te maken. Volgens fractievoorzitter Pieter Heerma is dat een eerlijker en effectiever methode om ontwikkelingen op gang te krijgen, dan door bedrijven weg te pesten naar het buitenland. Volgens hem zijn boeren van steeds groter belang voor de voedselvoorziening. “Dan krijg ik een slecht gevoel als zo maar de helft wordt weggestreept”, zei hij tegen D66-leider Jetten.