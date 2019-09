Tweede Kamer wil hard ingrijpen bij NVWA

Tweede Kamerfracties vinden dat landbouwminister Carola Schouten hard moet optreden bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), nu uit het onderzoek naar de situatie bij de noordelijke slachthuizen blijkt dat er veel mis is.

“Ontluisterend”, zegt CDA-Kamerlid Jaco Geurts over het rapport over de NVWA. Hij vindt dat de minister snel en keihard moet ingrijpen, waarbij het ook gevolgen kan hebben voor het management. “Enkelen verpesten het voor de rest”, zegt Geurts. Hij doelt daarmee op alle facetten van het proces: controleurs, slachthuizen, maar ook boeren die wrak vee aanbieden, waarmee het slecht is voor de hele keten. Geurts wil geen extra regels. “Er is geen gebrek aan regels, maar aan handhaving van de regels’, zegt hij.

VVD: schokkend dat toezicht niet in orde is

VVD-Kamerlid Helma Lodders spreekt van een pittig rapport. “Het is schokkend dat het toezicht niet op orde is. Het heeft de hoogste prioriteit om de controle en handhaving binnen de NVWA op orde te brengen. Desnoods door inzet van particuliere instanties”, vindt de politica. Lodders zegt erg geschrokken te zijn dat de minister nu toch toegeeft dat meldingen en signalen over misstanden niet adequaat worden opgepakt. “Ik hamer hier al lange tijd op. Ik heb concrete voorbeelden aangereikt waar meldingen en signalen niet serieus genomen werden en geen opvolging was. Signalen negeren en zelfs niet opnemen is een dolksteek in de rug van al die boeren die het wel goed doen”, aldus Lodders.

D66: kijk ook naar situatie in het Zuiden

D66-Kamerlid Tjeerd de Groot vindt het goed dat minister Schouten ingrijpt, zodat de gemotiveerde medewerkers bij de NVWA kunnen doen waarvoor ze zijn aangenomen: namelijk toezien op voedselveiligheid en dierenwelzijn. Hij vreest wel dat we er met deze maatregelen nog niet zijn en dat er ook naar de regio Zuid moet worden gekeken. Daar moet hetzelfde beleid komen als in het Noorden, vindt De Groot.

Zolang het management van slechte wil is verandert er niets

PvdD: tijd voor een parlementaire enquête

Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) is positief dat de minister erkent waar PvdD al jaren voor waarschuwt. “Eigenlijk is er geen enkele verbetering geweest sinds de analyse in 2013 in opdracht van staatssecretaris Dijksma, waaruit bleek dat de handhaving niet op orde was. “Er waren NVWA-ers die niet willen handhaven, en de NVWA-ers die dat wel willen worden belemmerd door de leiding. Nu blijkt er in al die jaren niets veranderd”, zegt Ouwehand. Ze vindt het gek dat Schouten opnieuw gaat praten met het management, terwijl datzelfde management er al die jaren niet in geslaagd is de situatie te verbeteren. “Ik vrees dat de minister hard moet ingrijpen bij het management. Want zolang het management van slechte wil is – en dat blijkt nu – verandert er niets. De signalen dat er zaken verkeerd gaan waren er al. Als je dat als management serieus neemt, los je dat intern op. Maar dat is niet gebeurd”, aldus Ouwehand.

Transport naar slachthuis

Ouwehand vindt het beeld verontrustend en wijst erop dat de handhaving niet alleen in de slachthuizen verkeerd gaat, maar dat er ook bij de boer en bij het transport naar de slachthuizen niet goed gehandhaafd wordt. “Het is tijd voor een parlementaire enquête naar de NVWA”, vindt de politica. Eerder opperde ze dit ook al, maar kreeg ze hier geen meerderheid voor. Ook nu is bijvoorbeeld CDA niet enthousiast. Geurts vreest dat een dergelijke enquête de situatie stil legt en dat de politiek zich dan niet meer kan mengen in het dossier.

Cameratoezicht

PvdD vindt het goed dat er cameratoezicht komt. Een lik-op-stukbeleid moet van Ouwehand wel veel afschrikwekkender zijn. “Bijvoorbeeld 2 weken niet slachten als er een wrakke koe wordt geslacht.” Ook wil Ouwehand standaard een 4 ogenprincipe, zodat een controleur nooit in zijn eentje er voor staat.

Frank Futselaar (SP) vindt ook dat ingegrepen moet worden. “Ongelofelijk. De waakhond voor dierenwelzijn laat het in de praktijk afweten. Dit kunnen we niet accepteren”, twittert hij.