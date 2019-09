Sector plant demonstratie in Den Haag

Organisatoren vinden de overheid onbetrouwbaar, mede door uitspraak PAS en plan halvering veestapel.

Nog voor eind deze maand staat een demonstratie gepland in Den Haag om het ongenoegen van de sector te uiten. Boeren zijn het zat om door activisten weggezet te worden als milieuvervuilers en dierenmishandelaars. Dat meldt coördinator Bart Kemp, die tevens actief is bij platform NoWolves en schapenhouder is.

Halvering veestapel extra olie op vuur

De exacte datum is nog niet bekend. Kemp: “Die volgt waarschijnlijk eind volgende week. Planning en overleg met instanties als de politie lopen nog.”

Al enige tijd suddert het idee om een grote demonstratie te organiseren voort op sociale media. Leden van de Facebookgroep ‘Farmers Defence Force’ trekken de kar. De uitspraak van Tjeerd de Groot (D66) over de halvering van de veestapel en de gevolgen van de vernietiging van PAS heeft extra olie op het vuur gegooid. Kemp: “De actie loopt nu sinds 2 dagen op Facebook, en er is gisteren een WhatsAppbericht verzonden met een oproep. In het bericht doen de initiatiefnemers, waaronder varkenshoudersorganisatie POV en de Farmers Defence Force, oproep aan allen die betrokken zijn in de agrarische sector mee te doen en in grote getale met (landbouw)voertuigen naar Den Haag te komen.

Het WhatsAppbericht dat momenteel massaal wordt gedeeld. Telefoonnummer is geblurd. - Afbeelding: Boerderij

Aanmeldingen lopen voorspoedig

Een quote uit de oproep benadrukt het ongenoegen: “Wij zijn de onbetrouwbaarheid van de overheid en instanties zat, waardoor velen van ons in ernstige problemen zijn gekomen. Wij zijn het zat dat alle problemen van dit land op ons bord worden geschoven. Dat gaan wij laten weten in Den Haag.”

Kemp meldt dat de teller sinds 2 dagen al op zo’n 400 à 500 aanmeldingen staat. Kemp: “Het grootste deel van de aanmeldingen komt van melkveehouders. Maar het gaat sectorbreed: ook varkensboeren, kippenboeren, akkerbouwers, loonwerkers en mensen actief in de mengvoederindustrie sluiten zich aan bij de actie.”