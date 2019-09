Schouten: boerenwijsheid onmisbaar voor goede bodem

Om de bodemkwaliteit te behouden en te verbeteren, is boerenwijsheid onmisbaar.

De nieuwste technieken combineren met alle kennis die boeren hebben over hun grond is de weg naar duurzaam beheer van alle landbouwgrond in 2030. Dat zei minister Carola Schouten van LNV bij de opening van de Nationale Bodemtop met circa 500 deelnemers.

Verdienmodel van boeren

Ze haalde in haar woorden opnieuw het verdienmodel van boeren aan als onderdeel van haar kringloopvisie. “Als we met zijn allen willen dat er andere keuzes worden gemaakt, dan moeten we ervoor zorgen dat boeren dat ook kunnenn.” Dat is ook nodig voor meer bodemvriendelijke werkwijzen. “Zonder langetermijn-investeringen zijn verbeteringen niet mogelijk”, aldus de minister.

Bodemvriendelijk beleid centraal in GLB

Wat haar betreft komt bodemvriendelijk beleid centraal te staan in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid dat momenteel in de steigers wordt gezet. Een belangrijke stap is daarnaast dat er een soort nulmeting komt om de huidige bodemkwaliteit te meten. Bodemkwaliteit staat ook centraal in het nieuwe pachtbeleid en de herbezinning op het mestbeleid. “Er zijn heel veel initiatieven die zich richten op de bodemgezondheid en heel veel kennis is er al”, benadrukte Schouten. Daar ziet ze ook een rol voor het onderwijs. “Het gaat er nu om de antwoorden te vinden en resultaat te boeken.” Schouten kondigde aan dat er elk jaar een bodemtop komt om kennis en vooral ook resultaten te delen op weg naar het doel waarbij alle landbouwgrond in 2030 duurzaam beheerd wordt.

Nationaal Programma Landbouwbodems

De bodemtop is de aftrap van het Nationaal Programma Landbouwbodems. Trekker van dat programma is Jan Jacob van Dijk, oud-gedeputeerde in Gelderland en CDA-politicus. Volgens Van Dijk is een flinke versnelling nodig om het doel van duurzaam beheer in 2030 te bereiken. Hij benoemde wat voor hem de eerste prioriteiten zijn. In de eerste plaats dat boeren aan de slag kunnen met alle gegevens die ze al hebben en kijken waar ze staan. Daarvoor is de Open Bodemindex ontwikkeld. De tweede prioriteit is ervoor zorgen dat alle kennis die er is op het boerenerf komt. “Nu zijn er soms 10 meningen over de grond als er 10 adviseurs op het erf komen”, aldus Van Dijk. Hij riep experts op om zich te melden om ideeën in te brengen.