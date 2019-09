Schouten bezorgd over tijdige verlening derogatie

Landbouwminister Carola Schouten heeft in een brief aan de Tweede Kamer haar zorgen geuit over een tijdige verlening van de derogatie per 2020.

Voorwaarde voor een verlening van de huidige derogatie is dat de meststoffenwet wordt gewijzigd vanwege de uitvoering van het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn. “Dit verloopt vooralsnog conform de planning uit het Actieprogramma. Ik zie echter wel risico’s”, schrijft Schouten. De Tweede Kamer wil het wetsvoorstel pas in de tweede helft van oktober gaan behandelen. Hiermee komen de inwerkingtreding van deze wet per 1 januari 2020 én de bijbehorende Uitvoeringsregelingen en – besluiten volgens Schouten in het gedrang.

Stikstof- en fosfaatplafonds

In het wetsvoorstel worden onder andere de stikstof- en fosfaatplafonds voor melkvee, varkens en pluimvee vastgelegd. Via de wet is het mogelijk om generiek te korten op de productierechten als de sectorale plafonds worden overschreden. Via het wetsvoorstel worden ook flexibele fosfaatgebruiksnormen mogelijk, afhankelijk van de fosfaattoestand van de grond. Er worden hiervoor nieuwe klassen voor fosfaattoestanden van bodems ingevoerd.

Strengere aanpak van mestfraude

Voor het verlengen van de huidige derogatie met 2 jaar heeft de Europese Commissie ook een strengere aanpak van mestfraude geëist. Over deze versterkte handhavingsstrategie heeft Nederland na de presentatie van de plannen in Brussel 2 keer ambtelijk overleg gehad. Brussel heeft hierbij aangegeven de voortgang nauwgezet te volgen en voortdurend geïnformeerd te willen blijven over de behaalde resultaten.

Schouten wil voor het eind van het jaar duidelijkheid hebben over verlening van derogatie voor 2020 en 2021.