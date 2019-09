Rutte: Criminele druk platteland aanpakken

Boeren die door criminelen onder druk worden gezet, moeten zich gesteund weten door de overheid.

Ondermijning door de criminaliteit is een probleem van stad en platteland. Boeren die door criminelen onder druk worden gezet om hun bedrijf open te stellen voor drugscriminaliteit, verdienen de steun van de overheid. Dat zei minister-president Mark Rutte donderdag tijdens de algemene politieke beschouwingen.

Meer criminaliteit op platteland

Rutte constateert dat criminele activiteiten op het platteland toenemen. Hij noemde de provincies Brabant en Zeeland, “en nu zien we ook een ontwikkeling in de provincie Gelderland.”

Met enige regelmaat worden illegale drugskwekerijen of laboratoria ontmanteld op (voormalige) agrarische bedrijven. Afval van drugsproductie komt soms terecht in mest of wordt gedumpt op agrarische grond. Er zijn voorbeelden van boeren die onder druk worden gezet door criminelen om hun bedrijf open te stellen voor illegale activiteiten.

Premier Rutte:

Het kabinet wil dat de mensen kiezen voor de goede kant

Rutte gaf het voorbeeld van iemand op het Brabantse platteland die onder druk gezet werd om een wietplantage te beginnen. “Zij moeten de keuze maken: kies ik de goede kant, of voel ik mij onvoldoende beschermd en laat ik mij onder druk zetten en kies ik voor de verkeerde kant? Het kabinet wil dat de mensen kiezen voor de goede kant.”

Daarom is het nodig dat die mensen zich gesteund voelen door de overheid, aldus Rutte. “Dat kan alleen als we schouder aan schouder staan. Dat wij aan hún kant staan en dat wij alles doen om te zorgen dat mensen zich niet onder druk gezet voelen.”

Aanscherpen drugswetgeving

Rutte gaf geen handen en voeten aan zijn idee. Hij refereerde wel aan de plannen die al in het regeerakkoord zijn opgenomen, onder meer gericht op het financieel kaalplukken van criminelen en het aanscherpen van drugswetgeving.

Rutte vindt dat iedereen die drugs gebruikt zich ervan bewust moet zijn dat het slikken van een pilletje of het roken van een joint bijdraagt aan de instandhouding van een criminele keten en de ondermijning van de samenleving. “Dat hele systeem moeten we fundamenteel aanpakken, niet alleen in de stad Amsterdam”, aldus Rutte.

Gert-Jan Segers (ChristenUnie) benadrukte dat boeren in Brabant zich niet gesteund voelen met ferme woorden in het parlement. “Welke stappen zetten we, zodat we hier een streep zetten? De rechtsstaat staat op het spel.”