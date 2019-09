Remkes: sanering verouderde veehouderij in en bij Natura 2000-gebieden

Het Adviescollege stikstofproblematiek adviseert een warme sanering van verouderde veehouderijbedrijven in of in de directe omgeving van Natura 2000-gebieden.

Het gaat vooral om bedrijven die relatief veel ammoniak uitstoten. Dat blijkt bij de presentatie van het advies ‘Niet alles kan’ van de adviescommissie onder leiding van Johan Remkes.

De commissie vindt dat elke sector evenwichtig moet bijdragen, rekening houdend met de kosten en opbrengsten. Maatregelen in de veehouderij en het verkeer – een verlaging van de snelheid – worden hierbij wel als eerste genoemd, gevolgd door bouw en industrie.

Reductie ammoniakuitstoot

Voor de veehouderij adviseert de commissie een selectieve, gebiedsspecifieke en doelgerichte reductie van de ammoniakuitstoot. De commissie adviseert geen generieke volumebeperking van de veehouderij omdat er grote verschillen bestaan in ammoniakemissies tussen bedrijven, sectoren en regio’s. Een generieke korting zal daarom te weinig effectief voor de reductie van stikstofuitstoot naar Natura 2000-gebieden, aldus de commissie.

Verouderde stalsystemen

De commissie adviseert de overheid om snel in kaart te brengen welke veehouderijbedrijven verouderde stalsystemen hebben en relatief veel ammoniak uitstoten bij stikstofgevoelige natuurgebieden. Als dit in beeld is gebracht, kan de overheid een gerichte sanering of opkoop van agrarische bedrijven uitvoeren. Ook kan volgens de commissie Remkes winst worden geboekt door innovatieve maatregelen eerder toe te staan als dat leidt tot minder stikstofuitstoot.

Natuur herstellen

Commissievoorzitter Remkes benadrukt bij de presentatie van zijn advies dat ingrijpen in de natuur geen optie is om de stikstofproblematiek aan te pakken. “De tijd van juridische trucs en listen is echt voorbij. Het verminderen van het aantal natuurgebieden is geen optie, dat heeft geen kans van slagen in Europa. Er zijn maatregelen nodig die echt zoden aan de dijk zetten. Natuur moet worden hersteld en de uitstoot van stikstof moet omlaag.”

Kabinetsbesluit

Landbouwminister Carola Schouten onderschrijft de urgentie van de problematiek. Ze verwacht begin oktober met een kabinetsbesluit te komen over de noodmaatregelen.

Na deze noodmaatregelen zal de Adviescommissie in mei een vervolgadvies uitbrengen hoe de stikstofproblematiek op de lange termijn moet worden aangepakt. Een reconstructie van het PAS is hier onderdeel van.