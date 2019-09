Politiek overwegend positief over advies Remkes

In Den Haag positieve reacties om stikstofproblemen op te lossen middels sanering veehouderij.

Politieke partijen reageren overwegend positief op de voorstellen van de Commissie-Remkes om de stikstofproblemen op te lossen door onder andere een warme sanering van de veehouderij bij Natura 2000-gebieden.

Coalitie positief

Coalitiepartijen reageren positief, maar terughoudend. CDA-Kamerlid Jaco Geurts spreekt van ‘een aantal goede bouwstenen’. Hij is positief dat geen generieke maatregelen worden genomen, maar maatwerk wordt geadviseerd. VVD‘er Mark Harbers vindt dat er geen maatregelen moeten komen die onevenredig hard ‘landen’ op 1 sector. ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber noemt het rapport van de Commissie-Remkes ‘duidelijk, goed onderbouwd, en wat mij betreft richtinggevend’. “De politiek moet zo snel mogelijk aan de slag. De ChristenUnie wil daarbij vooraf geen politieke blokkades of claims leggen op bepaalde maatregelen”, aldus Dik-Faber. Ze wil doen wat nodig is om de natuur te herstellen, en geen juridische trucs verzinnen om alleen op papier resultaten te boeken.

Coalitiepartijen zullen komende weken intensief overleggen over het advies, waarna het kabinet begin oktober een besluit zal nemen.

Lees verder onder de tweet.

GroenLinks en PvdA

Linkse oppositiepartijen GroenLinks en PvdA reageren positief. “Het lijkt wel of Remkes het verkiezingsprogramma van GroenLinks voorleest”, aldus Kamerlid Laura Bromet. PvdD vindt de maatregelen te licht en is tegen ondersteuning van innovaties. Daarmee wordt boeren volgens Esther Ouwehand (PvdD) opnieuw gevraagd investeringen te doen, terwijl ook dat op termijn niet houdbaar is.

D66: Kraakhelder rapport

D66-er Tjeerd de Groot zegt dat het ‘kraakheldere’ rapport van Remkes goed aansluit bij zijn visie. “Het geeft aan dat de veestapel moet krimpen en dat er samen met boeren gekeken moet worden hoe dat kan. Daarnaast adviseert de commissie verder te investeren in kringlooplandbouw”, zegt De Groot. Hij zegt dat er geen licht zit tussen het advies van Remkes en de plannen van D66. “Ik heb alleen mijn eigen woorden gebruikt.” Ook het kabinet is het eens dat de landbouw moet omschakelen naar kringlooplandbouw en dat we dan in Nederland minder vee zullen overhouden.

De Groot zei enkele weken geleden dat de veestapel in Nederland moet halveren, omdat de helft van het pluimvee- en varkensvoer nu afkomstig is uit het buitenland. Dat is volgens De Groot geen vorm van kringlooplandbouw.

Kan me voorstellen dat boeren het spuugzat zijn

SGP en PVV kritisch

SGP en PVV zijn kritisch over het voorstel. “Steeds worden de boeren neergezet als grote boosdoeners. Ik kan me levendig voorstellen dat onze boeren het spuugzat zijn. Natuurlijk moet óók de landbouw zijn steentje bijdragen aan een schonere lucht. Maar als bijvoorbeeld het vliegverkeer helemaal buiten schot blijft, is dat oneerlijk en onrechtvaardig”, vindt SGP‘er Roelof Bisschop. De PVV vindt het onbegrijpelijk dat Remkes niet adviseerde om de stikstofregels te versoepelen. “In plaats van met noodwetgeving te komen, adviseert Remkes nu om de veehouderij te saneren, de maximumsnelheid op wegen te verlagen en het onmogelijk te maken om normaal te bouwen. Nederland wordt verder op slot gezet”, concludeert PVV-leider Geert Wilders.