Oud-rechtbankpresident: trek PAS-vergunningen in

Vergunningen op basis van PAS moeten worden ingetrokken, zegt de oud-vicepresident van de rechtbank Rotterdam.

De Raad van State heeft een verkeerd beeld geschetst in zijn PAS-uitspraak van 29 mei jl. In de uitspraak stelt de RvS dat bestaande, eerder verleende natuurvergunningen op basis van het Programma Aanpak Stikstof ‘in rechte onaantastbaar zijn’ en ‘hun rechtsgevolg behouden’.

Vergunningen wijzigen of intrekken

Dat veehouderijen met een dergelijke definitieve vergunning buiten schot blijven klopt niet en is niet te verdedigen, volgens oud-vicepresident Kees de Groot van de rechtbank Rotterdam in een opiniestuk in het Nederlands Juristen Blad. Hij pleit er voor dat de minister van Landbouw en Gedeputeerde Staten de stikstofuitstoot c.q. de omvang van veehouderijen met een dergelijke vergunning gaan verkleinen. Dat moet gebeuren door bestaande vergunningen op basis van het PAS in te trekken en/of te wijzigen.

De Groot komt tot deze stelling omdat aan de in zijn ogen door die PAS-vergunningen impliciet toegestane – te – hoge stikstofdepositie, de juridische basis is ontvallen. Het Europese Hof heeft immers als norm dat geen schadelijk gevolg voor de natuurlijke kenmerken van een gebied toelaatbaar is, aldus de jurist.

‘Stikstoflozing’

De Groot vergelijkt de ‘stikstoflozing’ van de veehouderij met PAS-vergunning met de zoutlozingen in de jaren zeventig van de Franse kalimijnen in de Maas. Door dat zout leden tuinders in het Westland schade, de kalimijnen beriepen zich op hun Frans lozingsvergunning. De Hoge Raad oordeelde echter dat een vergunning niet betekent dat schade aan derden mag worden veroorzaakt. De lozingsactiviteiten moesten worden beëindigd.

Overheidsingrijpen

Met deze uitspraak in het achterhoofd is ingrijpen in bestaande PAS-vergunning onafwendbaar, aldus de Rotterdamse oud-rechter. Om te voorkomen dat allerlei natuur- en milieuorganisaties individuele veehouders voor de rechter gaan dagen, pleit De Groot voor overheidsingrijpen in de bestaande vergunningen.