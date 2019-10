Organisaties: ‘Onze boerderij’ geeft vals beeld

TV-programma Onze boerderij laat helemaal niet echte boerenleven zien, vinden dierenorganisaties.

Valse beeldvorming, dat vinden verschillende dierenbelangenorganisaties van Onze boerderij, het programma van Yvon Jaspers dat op de zondagavond poogt het ‘echte boerenleven’ te laten zien. Onlangs was hierin pluimveehouder Mark uit de Flevopolder te zien. Hij houdt legkippen in een scharrelstal en stelde dat dit het ‘laagste ’systeem in de houderij was. Slechter dan dit, hadden kippen in Nederland het niet volgens hem. Onder maatschappelijke druk was hij van plan om de luiken naar buiten weer open te zetten, zodat zijn kippen ook buitenlucht zouden zien. Hij zag ertegenop. De luiken open betekende immers ook kans op tocht en als er iets is waar een kip niet tegen kan, dan is het dat. Hij vreesde dat zijn kippen slechter af zouden zijn dan in zijn huidige scharrelstal die hij omschreef als het beste systeem wat er momenteel bestond. ‘Slechter dan dit, is er niet’.

Pluimveehouder Mark met Yvon Jaspers in de desbetreffende stal. - Foto: standstill aflevering Onze boerderij

Verrijkte kooisystemen

De dierenorganisaties stonden op hun achterste benen. Slechtere systemen zijn er wel, vinden zij. Zoals de verrijkte kooisystemen waarin kippen deels nog op draadgaas zitten. Los daarvan zou Onze boerderij steken laten vallen door niet in beeld te brengen hoe kippen gevangen worden, vervoerd en geslacht. Daardoor worden feiten verdraaid en het beeld zonniger neergezet dan het is, vinden ze. Ook het feit dat de pluimveehouder zijn kippen ‘oude dames’ noemde, zou een verkeerd beeld gegeven. Een leghen in een scharrelstal zou immers hooguit 2,5 jaar oud worden, veel minder dan er onder natuurlijke omstandigheden mogelijk is.

Rectificatie

Het comité Dierennoodhulp, een Dier een Vriend, Animal Rights en de Stichting Dierennood eisen daarom een rectificatie. Ook willen ze dat afleveringen die nog uitgezonden moeten worden, eerst door onafhankelijke experts worden getoetst op zaken die niet kloppen.

KRO-NCRV zendt het programma van Jaspers uit en ontkent dat er sprake is van valse informatie. De omroep is niet van plan iets te rectificeren, evenmin om beelden vooraf te laten beoordelen.