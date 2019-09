Neerslagtekort varieert tussen 100 en 300 millimeter

De droogte van 2019 was erg regionaal. In sommige gebieden liep het neerslagtekort op tot 300 millimeter, terwijl in andere delen van het land het tekort rond de 100 millimeter was.

Nu het droogteseizoen bijna ten einde loopt, maakt het KNMI de balans op. Tot 1 oktober houdt het meteorologisch instituut het neerslagtekort bij. Het groeiseizoen voor de meeste gewassen zit er op, dus de invloed van het watertekort voor de sector wordt minder groot. Hoge zandgronden droogste Net als vorig jaar waren de gebieden waar de minste aanvoer van water mogelijk is, op de hoge zandgronden, de droogste gebieden. Dit jaar viel juist in het oosten van het land ook nog eens een stuk minder regen, waardoor de boeren plaatselijk nog wel grotere tekorten voor de kiezen kregen. Beken en sloten zijn hier drooggevallen en natuur en landbouw hebben het erg zwaar door het tekort aan water. Dit geldt met name in Twente en de Achterhoek, maar ook in het zuiden van Brabant, Limburg en Zeeland. Om de grondwaterstanden en de beekafvoeren te herstellen, is een lange nattere periode nodig, schrijft het KNMI.