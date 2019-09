Nederlandse biologische sector blijft achter

De biologische sector in Nederland is in 2018 met ruim 8% gegroeid naar een omzet van € 1,6 miljard. Maar vergeleken met andere Europese landen blijft Nederland flink achter.

Dat blijkt uit het trendrapport van Bionext over 2018.

4% NL landbouw is biologisch

Het biologisch landbouwareaal in Nederland is in 2018 met 10% gegroeid naar 66.600 hectare. Daarbij is de akkerbouw met ruim 7% het meest gegroeid. In totaal is nu 4% van de landbouw in Nederland biologisch. Gemiddeld is dat in Europa 7%, en koplopers Denemarken en Oostenrijk zitten al op 20%.

Qua provincies heeft Flevoland het grootste biologische areaal, welk afgelopen jaar ook het snelst groeide (bijna 13%). Provincie Zeeland heeft het kleinste aandeel biologisch areaal, bijna 2% van de totale landbouw.

Nederland heeft geen streefcijfer

Volgens Miriam van Bree – teammanager kennis & innovatie – van Bionext wordt het verschil veroorzaakt door het streefcijfer. EU-landen die voorlopen op Nederland hebben vaak een streefcijfer voor de biologische landbouw en Nederland heeft dit niet. Zo streeft Frankrijk naar 15% biologische landbouw in 2022. Duitsland streeft naar 20% in 2030. Die landen zitten nu respectievelijk op 10% en 12%.

Wereldwijd is het biologisch landbouwareaal met 20% gegroeid met een wereldwijde biologische omzet van € 109 miljard. Europa is goed voor € 43 miljard omzet en groeide daarmee het hardste. Noord-Amerika (VS en Canada) blijven net als voorgaande jaren marktleider met 42% aandeel.