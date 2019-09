NVWA ziet groei veetransport vanuit Noorden

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ziet groei in het aantal veetransporten van het noorden van Nederland naar het Zuiden en België. Dat zou een gevolg zijn van verscherpt toezicht op middelgrote slachterijen in het Noorden. Veehandelaren trekken die conclusie in twijfel.

Begin september constateerde onderzoeksbureau 2Solve dat het toezicht van NVWA op de noordelijke slachterijen faalt. Waar de ene dierenarts een geconstateerde fout afdoet met een mondelinge waarschuwing, kiest de andere voor een schriftelijke vastlegging. In mei van dit jaar werd NVWA door minister Carola Schouten, na eerder onderzoek van 2Solve, al opgedragen het toezicht op de slachthuizen in het Noorden te verscherpen. Keuring bij slachterijen in het Zuiden zou minder strikt zijn NVWA laat weten dat het een toename ziet in de transportbewegingen vanuit het Noorden naar slachterijen in het Zuiden of België. Vanuit de veehandel komen hierover verschillende geluiden naar buiten. Aan de ene kant zijn er handelaren die bevestigen dat minder wordt geslacht in de middelgrote slachterijen in het Noorden. Een handelaar meldt dat dieren in het Zuiden veel minder snel worden afgekeurd. Aan de andere kant zien handelaren dat de verscherpte controles juist tot een betere bewustwording bij veehouders leiden. Als dieren niet op transport kunnen, blijven ze op het bedrijf. Dat draagt volgens een handelaar bij aan een betere diergezondheid.