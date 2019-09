Milieugroep MOB: krimp veehouderij eerste stap in stikstofprobleem

De regering moet ammoniakrechten van alle stoppende boeren opkopen, vinden milieugroep Mobilisation for the Environment (MOB), Vereniging Leefmilieu en Stichting Werkgroep Behoud de Peel.

De actiegroepen hebben gezamenlijk geprocedeerd tegen de stikstofdepositie vanuit met name de veehouderij en daarbij het gelijk aan hun zijde gekregen bij de Raad van State.

In een brief aan premier Rutte geven de actiegroepen aan dat een forse ingreep in de omvang van de veestapel in hun ogen onvermijdelijk is. Zij geven tegengas aan de opstelling van LTO Nederland, die stelt dat de bescherming van (relatief kleine) natuurgebieden een veel te zware wissel trekt op de Nederlandse economie. Volgens MOB gijzelt de intensieve veehouderij de Nederlandse economie vanwege de uitstoot van stikstof op natuurgebieden.

Maatschappelijke schade stikstofvervuiling

MOB schat op basis van gegevens van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de maatschappelijke schade als gevolg van de stikstofvervuiling tussen de € 2,5 en € 22,6 miljard bedraagt (cijfers 2008). De schade betreft zowel de achteruitgang van natuurgebieden, en gezondheidsschade voor de mens.

Adviescollege kijkt naar extern salderen

Een adviescollege onder voorzitterschap van Johan Remkes komt binnenkort met aanbevelingen over het lostrekken van de vastgelopen vergunningverlening. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de mogelijkheid van extern salderen. Dat houdt in dat de (extra) stikstofbelasting van een ontwikkelend bedrijf kan worden gecompenseerd met het opkopen of laten vervallen van de stikstofbelasting van een bedrijf dat stopt of verplaatst wordt. MOB vindt zo’n salderingssystematiek alleen acceptabel als er tegelijkertijd ook een aanzienlijke stikstofbelasting wordt weggehaald.

De milieugroepen dringen naast verkleining van de veestapel aan op het opheffen van de veehouderij in de veenweidegebieden en een moratorium op de bouw van nieuwe stallen voor pluimvee, varkens en geiten. Daarnaast bepleit MOB een concreet plan voor de aanleg van bos op vrijkomende landbouwgrond en een concrete uitwerking van de kringloopvisie.

Halvering stikstofemissie buiten landbouw

Buiten de landbouw is een halvering van de stikstofemissie nodig in de industrie- en energiebedrijven, een verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen (100 km/uur), vermindering van de luchtvaart en stikstofvrij bouwen.