Meer geld beschikbaar voor stoppende Brabantse boeren

De provincie Noord-Brabant stopt € 400.000 extra in VABimpuls, de subsidieregeling voor stoppende en al gestopte veehouders. Met dit geld kunnen stoppende of gestopte boeren onafhankelijk deskundigen van VABimpuls in schakelen om de toekomst van hun bedrijfsgebouwen te bespreken.

In een eerder stadium was al € 250.000 subsidie beschikbaar gesteld, dat budget is volledig opgebruikt. Via vouchers kunnen veehouders terecht bij onafhankelijke adviseurs voor ondersteuning en begeleiding. Met het extra budget kunnen waarschijnlijk ongeveer 100 veehouders van informatie worden voorzien. Tot 9 december hebben veehouders de tijd om zich aan te melden. Noord-Brabant heeft ongeveer 500 stoppersaanvragen ontvangen, waarvan momenteel nog zo’n 400 in behandeling zijn. De extra subsidiepot betekent dus dat maar een klein deel gebruik zal kunnen maken van de regeling VABimpuls.