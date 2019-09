Meer en grotere bedrijven met keurmerk Demeter

Nederland telt meer biodynamische bedrijven. Ook omvang per bedrijf groeit.

Niet alleen de gangbare landbouwbedrijven groeien. Ook de biodynamische bedrijven met het keurmerk Demeter worden groter, blijkt uit gepubliceerde cijfers. Demeter is een zelfstandig certificeringsorganisatie van biodynamische landbouw en voeding.

Gemiddelde omvang 53 hectare

Gemiddeld groeiden de 143 Nederlandse Demeter-bedrijven in 2018 met 5% naar 53 hectare ten opzichte van 2017. Het totale areaal bewerkt door biodynamische bedrijven steeg met 9% van 6.953 naar 7.581 hectare. Dit is inclusief bedrijven die in omschakeling zijn. Het areaal groeit sneller dan het aantal bedrijven. Dit komt omdat de bedrijven steeds groter worden.

Forse groei areaal in Flevoland

Bijna een derde van alle bedrijven met een Demeter-keurmerk ligt in Flevoland. 2,4% van het totale landbouwareaal in Flevoland is biodynamisch. In 2018 groeide het areaal hier met 246 naar 2.355 hectare, terwijl het aantal bedrijven bleef hangen op 22. In Drenthe zijn 11 biodynamische boerderijen van gemiddeld 15 hectare. Dit is een veel kleiner oppervlakte dan in Flevoland. In Friesland kwamen er 4 bedrijven bij. In totaal groeide Demeter daar met 207 hectare. In Utrecht zei een groot melkveebedrijf de Demeter-licentie op. Daarom daalde het areaal daar met 283 hectare.

Wereldwijd is er 202.045 hectare biodynamisch. Dit getal komt uit een meting van juni 2019.