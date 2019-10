Marianne Thieme stapt op

Fractievoorzitter en partijleider Marianne Thieme van de Partij de Dieren stapt op.

Op het partijcongres van de Partij voor de Dieren kondigde Thieme aan op 8 oktober uit de Tweede Kamer te vertrekken. “Vaak stoppen fractievoorzitters net na een verkiezingsnederlaag. Als we kijken naar onze groeiende beweging, zou dat voor mij betekenen dat ik pas op mijn driehonderste zou kunnen stoppen. Dat doe ik niet, ik doe het per vandaag. Per 8 oktober zal ik de Kamer verlaten en stoppen met het fractievoorzitterschap”, sprak Thieme haar partijgenoten toe.

De politica was emotioneel. “Denk niet dat ik weg ga. De idealen zitten diep in mijn vezels gebakken.” Thieme zegt binnen de sociale en politieke beweging van de Partij voor de Dieren actief te blijven, onder andere om internationale zusterpartijen te helpen. Er zijn inmiddels negentien dierenpartijen internationaal.

Onverdoofde slacht

Thieme zat sinds 2006 in de Tweede Kamer en was 17 jaar partijleider. De politica wist onder andere een wetsvoorstel voor onverdoofde slacht door de Tweede Kamer te loodsen. Dit voorstel strandde echter in de Eerste Kamer, toen toenmalig staatssecretaris Henk Bleker een convenant sloot met slachterijen en vertegenwoordigers van geloofsgemeenschappen. Thieme heeft inmiddels een tweede wetsvoorstel om onverdoofde slacht te verbieden ingediend. Mede door de sterke focus op dierenwelzijn van de PvdD hebben ook andere partijen meer oog voor dierenwelzijn gekregen.

Veel lof

Thieme krijgt bij haar vertrekt veel lof van collega-politici. “Dertien jaar lang bewees Marianne Thieme als Kamerlid dat je op overtuiging en inhoud een politieke partij kunt bouwen”, twittert premier Rutte. “Ik bewaar goede herinneringen aan onze contacten. Groot respect voor wat zij heeft bereikt.”

CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma vindt het “knap hoe Marianne Thieme haar partij op de kaart heeft gezet, ook al lagen onze opvattingen vaak ver uit elkaar”. Ook Gert-Jan Segers (ChristenUnie) was het niet altijd eens met Thieme, stelt hij, maar hij respecteerde “de manier waarop ze ons steeds uitdaagde goed voor de schepping te zorgen”. Rob Jetten (D66) vindt dat een “powervrouw de Tweede Kamer verlaat. Ontzettend jammer! Een bondgenoot bovendien in de strijd voor een duurzame en groene wereld”.

Voorlopige vervanger

Esther Ouwehand zal het fractievoorzitterschap voorlopig van Thieme over nemen. Dat deed ze al eerder toen Thieme met zwangerschapsverlof en – recent – met ziekteverlof was. Begin juli kwam Thieme nog in opspraak toen Kamerlid Femke Merel van Kooten- Arissen uit de PvdD stapte. Ze sprak van een angstcultuur binnen de partij en verweet de partij te weinig oog te hebben voor mensen.

Hoewel het vertrek van Thieme onverwacht komt, voerde de politica afgelopen jaren weinig debatten in de Tweede Kamer, waardoor ze minder zichtbaar was. Thieme schreef wel diverse boeken, maakte films en reisde om de oprichting van dierenpartijen in andere landen te ondersteunen. Debatten over landbouw worden vrijwel altijd door Ouwehand gedaan.