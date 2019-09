MTC zoekt nieuwe deelnemers termijnhandel

De coöperatieve Milk Trading Company (MTC) Nederland stelt zich open voor nieuwe leden, die ook hun melkprijs willen vastzetten op de termijnmarkt. Dit meldt DLV Advies, die de MTC ondersteunt. Er staat een reeks wervingsbijeenkomsten in met name het zuiden van het land op de rol.

Sinds begin dit jaar zijn 55 deelnemers toegetreden, voor het nieuwe jaar geldt geen limiet aan het aantal deelnemers.

Wie mee wil doen, moet wel een inleg betalen van € 8,00 per 100 kilo melk en een lidmaatschapsgeld van 50 cent per 100 kilo melk (in het tweede jaar 30 cent). De inleg is bedoeld om mee te kunnen handelen, vanuit de ledenbijdrage worden de handelaren en de ondersteuning vanuit DLV betaald.

Posities op termijnbeurzen

De MTC is al sinds 2017 in België actief en heeft tot nog toe goed winst gedraaid, zo meldde de organisatie onlangs. De MTC werkt zowel in België als in Nederland met afzonderlijke coöperaties en besturen die zelf verantwoordelijk zijn voor de prijsafdekking. Met de inleg worden posities ingenomen op de termijnbeurzen van Chicago (voor mageremelkpoeder) en Leipzig (boter). Ook worden termijnposities ingenomen voor soja, tarwe en mais, alles naar verhouding van wat een boer aan voer inkoopt en aan melk verkoopt. De informatie die nodig is om een gunstige positie in te nemen, wordt ingekocht. Het bestuur weegt alles af en handelt naar aanleiding van veertiendaagse ‘melkchats’. Volgens Niek Groot-Wassink van DLV werkt dit tot nu toe prima en tot voordeel van de leden.

Activiteiten vallen buiten ACM-toezicht

De activiteiten van de MTC vallen buiten ACM-toezicht, omdat de leden een coöperatie vormen en zelf hun risico afwegen. Externe ondersteuning mag daarom ook geen formeel advies zijn.