Landbouw hoort nog steeds bij 10 gevaarlijkste beroepen

Ook in 2018 was de landbouwsector weer vertegenwoordigd in het rijtje met gevaarlijkste beroepen.

Dat meldt het CBS in de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), die door het CBS samen TNO heeft uitgevoerd. In 9 van de 10 beroepen waarin werknemers het vaakst aangeven gevaarlijk werk te verrichten, werken overwegend mannen. Hun aandeel varieert van 67 tot bijna 100%.

Plek 6

In het lijstje van beroepen met het hoogste aandeel arbeidsongevallen in 2018 staan akkerbouwers, veehouders en tuinders in de top 10 op de zesde plek. 2,9% van de werknemers tussen de 15 en 75 jaar hebben zich vorig jaar ziek moeten melden als gevolg van een arbeidsongevallen. Bovenaan de lijst staan beveiligingsmedewerkers met 4,3%, gevolgd door bestuurders van voertuigen en bedieners van mobiele machines met 3,6%.

Gevaarlijk werk

In 2018 gaf 15,5% van de werknemers (15 tot 75 jaar) aan vaak of altijd gevaarlijk werk te doen. Dit is bij mannen 2 keer zo vaak het geval als bij vrouwen: 20,5%, tegen 9,9%. Van de akkerbouwers, veehouders en tuinders gaf 28,2% van de werknemers aan gevaarlijk werk te doen. Het aandeel mannen onder deze groep is groot, met 83,8%.

Arbeidsongeval

Mannen hebben ook iets vaker dan vrouwen een arbeidsongeval: in 2018 had 1,7% van de mannelijke werknemers een ongeluk tijdens het werk dat tot verzuim leidde. Onder vrouwelijke werknemers was dit 1,2%.