Laaiende reacties op D66-plan krimp veestapel

Sectororganisatie en belangenbehartigers reageren furieus op D66-Kamerlid Tjeerd de Groot, die de veestapel wil halveren.

Producentenorganisatie varkenshouderij POV en de pluimveehoudersorganisaties NVP en NOP reageren fel in een gezamenlijke verklaring: “Tjeerd de Groot liegt over stikstof voor eigen politiek gewin.”

LTO Nederland spreekt van ‘een bizar proefballonnetje dat niets oplost’. Ook organisaties van de industrie noemen de wensen van D66 voorbarig of niet al te serieus.

POV, NVP en NOP pleiten voor meten stikstofneerslag

POV, NVP en NOP ergeren zich aan de voorstelling van zaken door De Groot. De organisaties wijzen erop dat van de stikstof die neerkomt op natuurgebieden een kleine 20% afkomstig is uit de landbouw. Een deel van de stikstofuitstoot door de landbouw komt bovendien terecht op de eigen boerenakkers. De organisaties pleiten voor het meten van stikstofneerslag.

LTO: pleidoor D66 onrealistisch en oneerlijk

Volgens LTO doet het pleidooi van D66 om de veestapel te halveren en zo uit de stikstofimpasse te komen geen recht aan de ingewikkeldheid van het onderwerp. Iedereen zal moeten bewegen volgens LTO: “Het is onrealistisch en oneerlijk om het hele probleem op een sector af te wentelen.” LTO wijst daarbij op het economische belang van de agrarische sector en het belang van de sector voor de leefbaarheid van het platteland en natuurbeheer.

Voorstel volgens NAJK een schijnoplossing

Ook de jonge boeren verenigd in het NAJK zijn niet te spreken over de plannen van D66. “Het voorstel biedt geen oplossing voor het stikstofprobleem, het is een schijnoplossing”, zegt Tim van der Mark, dagelijks bestuurder van het NAJK. “Het stikstofprobleem is gebiedsafhankelijk. Het verminderen van de helft van de Nederlandse veestapel lost geen regionale problemen op.”

COV: wensen D66 voorbarig

Dé van de Riet, woordvoerder van de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV), vindt de wensen van D66 voorbarig. “Het lijkt me verstandig de commissie-Remkes eerst af te wachten en dan pas besluiten te nemen over wat er moet gebeuren. We moeten de sectoren niet tegen elkaar op gaan spelen door nu zogenaamde oplossingen voor te stellen die waarschijnlijk geen oplossingen zijn. Het is bovendien te kort door de bocht om te zeggen dat de bijdrage van de intensieve veehouderij aan de economie nog geen 1% is. Daarmee doe je het gehele cluster te kort.”

Nepluvi neemt voorstel D66 niet al te serieus

Gert-Jan Oplaat, voorzitter van de Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie, Nepluvi, neemt de wensen van D66 niet al te serieus. “De vleessector draagt voor een groot deel bij aan de export van Nederlandse agrifoodproducten. Alleen al de leden van Nepluvi exporteren voor meer dan € 3 miljard aan producten per jaar. Als dat deels wegvalt, heeft dat veel consequenties. Er komen onder andere veel werklozen.” Mocht de overheid tot uitvoering van de plannen willen overgaan, dan moet er volgens Oplaat boter bij de vis: “De overheid moet dan met tientallen miljarden euro’s komen om boeren, maar ook slachterijen, uit te kopen.”

Rabobank: cijfers kloppen niet

Volgens Rabobank is een algehele krimp van de veestapel geen oplossing voor het stikstofprobleem. “De cijfers die D66 weergeeft, geven een scheef beeld”, volgens een woordvoerder. Ze wijst op de regionale verdeling van de veehouderij die heel anders is dan de verdeling van gevoelige natuurgebieden. Daarnaast worden allerlei cijfers op een hoop gegooid. Een regionale krimp van de veehouderij lost elders de uitstoot van de luchtvaart bijvoorbeeld niet op. Bovendien is het belang voor de economie veel groter dan de 1% die De Groot noemt. Naast de primaire sector dragen ook bedrijven rondom de veehouderij bij aan de economie.

ABN Amro wacht bevindingen commissie Remkes af

“ABN Amro vindt het belangrijk om de bevindingen van Commissie Remkes af te wachten”, aldus Pierre Berntsen, directeur Agrarische bedrijven. “We hebben niet de behoefte om in de aanloop naar deze bevindingen te reageren op proefballonnetjes. Zeker niet als deze zienswijze een groep ondernemers of het probleem in onze ogen te eenzijdig belicht.”

Medeauteur: Carolien Kloosterman