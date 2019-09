Jurist Wojciechowski op landbouw in EU-commissie

De Pool Janusz Wojciechowski wordt de nieuwe Europees Commissaris voor landbouw onder voorzitterschap van Ursula von der Leyen. Wojciechowski volgt de Ier Phil Hogan op, die overstapt naar het directoraat voor handel.

De Pool is van 2004 tot 2016 lid geweest van de conservatieve ECR-fractie in het Europees Parlement. Sinds 2016 was hij lid van de Europese Rekenkamer. Wojciechowski is van huis uit jurist. Hij heeft in Polen als parlementariër voor de Wet en Recht-partij (PiS) meegewerkt aan het opstellen van een wetboek van strafrecht.

Lid van landbouwcommissie

In het Europees Parlement was hij onder andere lid van de landbouwcommissie. De crisis in de landbouw als gevolg van de Russische boycot, was een onderwerp waarover hij meermalen het woord voerde. Hij voerde ook debatten over dierenwelzijn, klonen van dieren, de etikettering van vleesproducten en de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen. Hij was voorzitter van een werkgroep van het Europees Parlement die zich bezighield met het welzijn van dieren.

Onderzoek naar declaraties

Voor zijn aantreden als Europees Commissaris kreeg hij in de media al een smetje. Het Duitse weekblad Der Spiegel melde dat de Europese anti-fraude-eenheid onderzoek doet naar de declaraties die Wojciechowski heeft gedaan als Europarlementariër. De kandidaat-commissaris meldde aan Der Spiegel dat hij op eigen initiatief meer dan € 10.000 heeft terugbetaald, omdat zijn declaraties onvoldoende onderbouwd waren.

Goedkeuring

De ploeg van kandidaat-commissarissen moet nog door het Europees Parlement worden goedgekeurd. De traditie is dat het Europarlement altijd wel 1 of 2 commissarissen onvoldoende vindt en dat er iemand wordt vervangen, voordat het nieuwe college van commissarissen aan het werk gaat.