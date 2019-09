Intensieve controle luchtwassers blijft

Gemeenten en provincies blijven intensief controleren of luchtwassers wel doen wat ze zouden moeten doen en of de installaties wel goed zijn geïnstalleerd en onderhouden. Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) in een brief aan de Tweede Kamer.

Staatssecretaris Van Veldhoven heeft overleg met gemeenten en provincies over het geurbeleid. Zij hecht eraan dat stalsystemen goed werken en dat de maatregelen die worden genomen om de uitstoot van geur en ammoniak te voorkomen, ook tot resultaat leiden. Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat - Foto: ANP Omwonenden hebben in gesprekken aangegeven dat de warme sanering gekoppeld moet worden aan het oplossen van geurknelpunten, waarbij er geen vrijblijvendheid zou moeten zijn. Milieufederaties pleiten voor inkrimping van de veestapel. De Varkenshouderij zegt dat knelpunten moeten worden opgelost door maatwerk en warme sanering van de varkenshouderij. Bovendien zou er ruimte moeten zijn voor experimenten. De varkenshouderij moet ervan kunnen uitgaan dat verleende vergunningen overeind blijven, aldus POV/LTO. Innovatie beschermen door kopiëren tegen te gaan Van Veldhoven schrijft dat ze innovatieve bedrijven wil beschermen tegen het kopiëren van stalsystemen met een lagere ammoniakemissie. Door de mogelijkheid om stallen na te bouwen, verliezen innovatieve ondernemers de animo om nieuwe systemen te ontwikkelen. De staatssecretaris wil tegemoetkomen aan de wens van stallenbouwers, om nabouwen van gecertificeerde systemen tegen te gaan of te voorkomen.