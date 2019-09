Inkrimpingsplan D66 valt slecht

Regeringspartij D66 strijkt tegen de haren van coalitiepartijen VVD, CDA en ChristenUnie in met een plan om de veestapel te halveren.

Landbouwminister Carola Schouten zei in een eerste reactie het plan ‘niet chic’ en ‘makkelijk’ te vinden. Schouten vindt dat D66 wel ver voor de troepen uitloopt. “Ik vind het niet chic als je als boer of boerin in de krant leest dat je wel voor een groot deel kan verdwijnen”, zegt de bewindsvrouw.

Schouten uit ook haar verbazing over het plan, omdat het juist de Tweede Kamer was die haar vroeg een commissie onderzoek te laten doen naar mogelijke oplossingen voor het stikstofprobleem.

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit - Foto: ANP

Pieter Heerma, fractievoorzitter van CDA vindt het net als Schouten niet fair dat D66 zijn pijlen richt op de veehouderij. Heerma: “De veehouderij is voor Nederland economisch een heel belangrijke tak van sport. D66 weet zelf ook wel dat dit voorstel niet realistisch is. Geen boeren, geen eten.”

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers beoordeelt het D66-plan als profileringsdrang. VVD-leider Klaas Dijkhoff wil de oplossingsrichtingen van de commissie Remkes afwachten. Hij noemt de plannen van D66 onrealistisch. “Je moet groepen niet tegen elkaar opzetten”, vindt hij.

GroenLinks overtroeft D66 met een plan voor een noodwet, inclusief een budget van € 7,5 miljard om de veehouderij te saneren.

Lees verder onder de tweet.

Terwijl Johan Remkes en zijn adviescollege op verzoek van de Tweede Kamer (inclusief D66 en GroenLinks) nog studeren over de oplossingen van het stikstofprobleem, hebben D66 en GroenLinks de oplossingsrichtingen al klaar: halvering van de veestapel

Boer is slachtoffer van stikstofbeleid, maar moet toch inleveren

Eerst kwam D66 maandagmorgen met een hernieuwde presentatie van een eerder geopperd idee de veestapel in te krimpen, om het stikstofprobleem op te lossen. Terwijl landbouwwoordvoerder Tjeerd de Groot zijn plannen in de media toelichtte, kwam GroenLinks met een plan voor een noodwet: in 15 jaar moet de veestapel worden gehalveerd, boeren moeten worden uitgekocht en daar moet jaarlijks een half miljard voor beschikbaar komen. Fractieleider Jesse Klaver: “Door de veestapel te halveren en de maximumsnelheid te verlagen, komen andere noodzakelijke projecten niet in het gedrang en beschermen we de Nederlandse natuur.”

Lees verder onder de tweet.

GroenLinks benadrukt dat boeren slachtoffer zijn van het Nederlandse stikstofbeleid. Veehouders hebben de ruimte die de politiek bood, gebruikt, aldus GroenLinks. Daardoor is de stikstofproblematiek zo uit de hand gelopen dat essentiële projecten, zoals woningbouw, stil komen te liggen, aldus GroenLinks. GroenLinks wil niet langer wachten op Remkes’ advies, ook al heeft de partij daar zelf om gevraagd.

CDA en ChristenUnie willen advies Commissie Remkes afwachten

Coalitiepartij CDA is niet verrast over de uitspraak van De Groot. Jaco Geurts: “Dit heb ik 2 weken geleden ook al zien voorbij komen. En mijn reactie is nu niet anders.” Geurts vindt dat de landbouw niet met een pennenstreek kan worden afgeschreven. “Dat is niet de oplossing voor de stikstofproblematiek.” Geurts vindt dat een goede afweging moet worden gemaakt tussen economische activiteiten. “Dat is een inwikkelde legpuzzel waar de Commissie Remkes nu naar kijkt.” CDA bepleit een slimme oplossing voor boeren die willen stoppen, als er geen bedrijfsopvolger is.

Lees verder onder de tweet.

Coalitiepartner ChristenUnie wil afwachten hoe het advies van de Commissie Remkes er uitziet. Landbouwwoordvoerder Carla Dik-Faber: “Het is in mijn ogen onverstandig om met politiek gemotiveerde voorstellen te komen.” Zij wijst erop dat het advies aan Remkes mede op verzoek van de Tweede Kamer is gevraagd. “De Tweede Kamer heeft niet voor niets een commissie ingesteld om de precieze gevolgen van de stikstofproblematiek in kaart te brengen en na te denken over oplossingen.”

Bijna alle partijen hebben om de instelling van de commissie gevraagd. Alleen SP en Partij voor de Dieren stemden voor de zomer tegen de instelling van het adviescollege.