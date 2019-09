Groene Mineralencentrale geopend door koningin Máxima

Koningin Máxima heeft op 4 september de Groene Mineralen Centrale geopend.

De installatie is onderdeel van Groot Zevert Vergisting in Beltrum en de eerste in zijn soort. In de Groene Mineralencentrale worden dierlijke mest en andere organische reststromen uit de regio vergist en vervolgens verwerkt tot biogas, een bodemverbeteraar, Groene Weide Meststof en schoon water. De Koningin verrichte de openingshandeling samen met Joris Groot Zevert en kreeg vervolgens een uitgebreide rondleiding over het bedrijf.



De openingshandeling bestond uit het opendraaien van een kraan waaruit schoon water komt. Joris Groot Zevert noemde het koninklijk bezoek een fantastische ervaring. "Voor ons als MKB bedrijf dat sterk verbonden is met de agrarische sector een kroon op het werk." - Foto's: Koos Groenewold

Koningin Máxima kreg een uitgebreide rondleiding over het bedrijf.

Koningin Máxima krijgt uitleg over de speciaal gebouwde bemester. Van links naar rechts: bedrijfsleider Arjan Prinsen, Joris Groot Zevert, Koningin Máxima en Jan Groot Zevert.

De kunstmestvervanger Groene Weide Meststof wordt deels afgezet via het project kunstmestvrije Achterhoek. - Foto: Hans Prinsen

De eerste stappen werden gezet in 2004. Het resultaat is een installatie die 100.000 ton mest en 35.000 reststromen verwerkt tot onder meer 11 miljoen kuub biogas. Een groot deel van die gasproductie gaat via een leiding van 5 kilometer naar de zuivelfabriek van FrieslandCampina in Borculo. Ander partners in het project zijn onder meer Nijhuis Industries en Wageningen UR. De centrale levert voldoende kunstmestvervanger voor het bemesten van 3.500 hectare grasland, dat gebeurt onder meer via het project Kunstmestvrije Achterhoek.