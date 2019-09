Geen nieuwe zwerfwolven in Nederland

In Nederland zijn al ruim een halfjaar geen nieuwe zwervende wolven aangetroffen.

Dat is volgens Maurice La Haye van wolvenorganisatie Wolven in Nederland opmerkelijk, aangezien de wolvenpopulaties in Duitsland, dichtbij de grens met Nederland, wel groeien. Wolvenkenners kunnen nog niet verklaren waarom er in de laatste jaren steeds nieuwe wolven door Nederland zwierven en nu ineens niet meer.

Op dit moment is er een paartje wolven met 3 tot 5 jongen op de Noord-Veluwe en 1 wolvin op de Midden-Veluwe. Dat bevestigt periodiek onderzoek van de WUR.

Doodgebeten schapen

Sinds de vestiging van de wolven zijn de aanvallen op vee gering, maar op 19 september is er bij BIJ12 melding gedaan van 12 doodgebeten schapen in Emst op de Noord-Veluwe. Onderzoek op de kadavers moet uitwijzen of deze schapen door de wolven zijn doodgebeten. Op 2 september kwam eveneens melding van een doodgebeten schaap. Het ging om een kadaver in het Drentse Nieuw-Balinge. Ook dat onderzoek loopt nog.

Jonge wolven blijven ongeveer een jaar bij hun roedel en gaan dan zwerven. Volgens wolvenexperts is er in Nederland genoeg ruimte voor een nieuwe plek voor de jongen van de Noord-Veluwe. Mogelijk trekken in het najaar ook weer wolven uit Duitsland de grens over.