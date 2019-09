FvD wil landbouw ontzien bij PAS-oplossing, Kamer niet

De Tweede Kamer en het kabinet willen de agrarische sector niet ontzien bij het zoeken naar een oplossing voor de PAS-problematiek.

Dat blijkt tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Fractievoorzitter Thierry Baudet diende tijdens het debat een motie in, waarin hij het kabinet vroeg om bij het oplossen van de stikstofkwestie de agrarische sector zoveel mogelijk ongemoeid te laten. Baudet sprak in zijn motie lovende woorden over de agrarische sector. “De Nederlandse agrarische sector behoort tot de meest innovatieve, diervriendelijke en milieuvriendelijke landbouw ter wereld”, aldus de politicus. “Talloze boeren in Nederland werken dag in, dag uit keihard om ons van kwalitatief hoogwaardig voedsel te voorzien, maar ze worden door plannen als het halveren van de veestapel in onzekerheid gestort”, vindt Baudet. Hij vindt dat de boeren juist alle steun verdienen.

De motie van FvD kwam vrij onverwacht. De landbouw was tijdens de bijdrages van Baudet in het debat niet eerder te sprake gekomen.

Weinig steun

Premier Mark Rutte ontraadde de motie. Hij wil niet garanderen dat de landbouw wordt ontzien bij het oplossen van de PAS-problemen. Eerder werd duidelijk dat coalitiepartijen, net als PvdA, SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren een warme sanering van de veestapel zien als een oplossing voor de stikstofimpasse. Baudet kreeg bij de stemmingen dan ook weinig steun voor zijn motie. Alleen PVV steunde zijn voorstel.