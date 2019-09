Fors minder landbouwgrond verkocht

Het verkochte aantal hectares in het tweede kwartaal van 2019 daalde met 22%, ten opzichte van een jaar eerder.

In het tweede kwartaal van 2019 ging 7.100 hectare over in andere handen, in dezelfde periode in 2018 was dat 9.100 hectare. Dat blijkt uit het kwartaalbericht van het Kadaster.

Over de laatste 4 kwartalen ging in totaal 31.900 hectare over in andere handen, dat is 10% minder dan de 35.400 hectare die in dezelfde periode een jaar eerder werd overgedragen. In de laatste 4 kwartalen werd 1,8% van het totale areaal verkocht, een jaar eerder was dat 2%.

Lees verder onder de grafiek.



Waarde landbouwgrond daalt

De gemiddeld prijs van grond is in het tweede kwartaal verder gedaald naar € 58.200, dat is bijna 8% minder dan in het eerste kwartaal. Voor grasland is gemiddeld € 54.700 betaald, 6% minder dan in het eerste kwartaal. Bouwland daalde gemiddeld met 9% naar € 65.700.

De gemiddelde grondprijs is het hoogst in landdeel Zuid met € 67.900 gevolgd door Oost met gemiddeld € 61.100 per hectare. In West ging de grond voor gemiddeld € 59.600 in andere handen, in Noord voor € 49.100.