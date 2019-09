Fonds voor jonge boeren vanaf 2020

Steun voor bedrijfsovername door jonge boeren en miljoenen euro’s voor opleiding en coaching.

Het Jonge Boerenfonds, waarmee jonge boeren extra financieringsmogelijkheden krijgen, gaat in 2020 open. Het fonds en een coachingstraject, waar over meerdere jaren € 75 miljoen voor beschikbaar is, werden al aangekondigd in het regeerakkoord (2017). Het ministerie heeft met Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) en de Rabobank overlegd over de invulling van het fonds.

Borgstellingsregeling openbaar

De regeling (Borgstellingsregeling Vermogensversterkende Kredieten) is vanaf dinsdag 3 september openbaar, zodat kredietverstrekkers en jonge boeren zich al op de regeling kunnen oriënteren. De regeling is zo opgezet dat de bank de kredietovereenkomst indient bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voor de overheidsborgstelling.

Bevorderen kringlooplandbouw

Minister Carola Schouten heeft de regeling dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer toegelicht. Volgens de ministers maakt de borgstellingsregeling het mogelijk om jonge boeren te helpen bij investeringen op het gebied van het sluiten van kringlopen, bevorderen van biodiversiteit, verbeteren van diergezondheid- en welzijn. “De landbouw zit in een transitie naar verduurzaming. Tegelijkertijd is een bedrijfsovername juist een natuurlijk moment om te investeren in een duurzame bedrijfsvoering. Dit vraagt om investeringen waar jonge boeren niet altijd de middelen voor hebben.

Rabobank: plannen jonge boer beter financierbaar

Rabobank heeft bij de aankondiging van minister Schouten van het Jonge Boerenfonds gezegd te vrezen dat er niet heel veel animo voor de regeling zou zijn omdat het voor jonge of startende boeren lastig kan zijn om kort na een bedrijfsovername extra te lenen, omdat zij vaak al aan hun maximum leencapaciteit zitten.

De bank zegt nu dat het overleg tussen de bank en het ministerie 'ertoe heeft geleid dat de conceptregeling op onderdelen is bijgesteld, waardoor er nu naar onze mening meer jonge agrarische ondernemers gebruik van kunnen maken'.

De bank stelt dat jonge boeren in de periode na bedrijfsovername vaak nog investeren in innovatie en verduurzaming. "Door het Vermogensversterkend Krediet kan het risicodragend vermogen van de onderneming op een niveau worden gebracht waardoor plannen voor ons als Rabobank financierbaar worden."

Schouten trekt ook € 11 miljoen uit voor een opleidings- en coachingstraject bij bedrijfsovername.