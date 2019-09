Drones voor wildschadetaxatie in Limburg

In de provincie Limburg is een project over wildschadetaxatie gestart met behulp van drones.

De drones zijn voorzien van geavanceerde software, waarmee een duidelijk overzicht van de schade verkregen wordt. Ook maakt het een schaderapport. Dat meldt de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) op basis van een video die 1Vandaag maakte over het project.

Bewijslast voor aanvraag schadevergoeding

Met de gegevens zouden boeren meer fundament hebben bij de aanvraag van een schadevergoeding bij BIJ12. Daarvoor is namelijk bewijs van reële schade nodig. Volgens Léon Faassen van de LLTB kan de schade al gauw oplopen tot enkele duizenden euro‘s, variërend van maispercelen tot de fruitteeltsector.

Ter illustratie noemt Faassen een verschil in inzichten tussen een fruitteler en een taxateur van BIJ12. “De teler schatte de schade aan zijn appels op 70 ton, terwijl de taxateur niet verder kwam dan 1.700 kilo.”

Wildschade das en wilde zwijnen nemen flink toe

In de provincie Limburg zijn het vooral wilde zwijnen en dassen die schade doen aan landbouwgewassen. Die schade is de laatste jaren fors toegenomen. Waar de das in 2010 nog goed was voor ruim € 35.000 schade, is dit schadebedrag in 2018 gestegen naar ruim € 120.000. Het wilde zwijn veroorzaakte in 2010 zo’n € 15.000 schade, terwijl dit in 2018 bijna € 57.000 was.

Faassen vindt dat er rekening gehouden moet worden met de impact die bepaalde diersoorten hebben. “We willen met ons allen meer beschermde diersoorten in de natuur, dat vinden we als agrarische sector ook prima, maar de schade mag niet op het bordje van de boer komen.”

Beelden nog niet rechtsgeldig

De dronebeelden zijn vooralsnog niet rechtsgeldig, omdat het project nog in een pilotstadium verkeert. Vorig jaar is 150 hectare aan percelen in kaart gebracht, en dat is ook het plan voor dit jaar. Dan moet blijken of deze methode effectief is en hoe het uitgerold kan worden.

De pilot is bedacht door studenten van Hogeschool Fontys in Venlo. Het is gericht op een exactere benadering van de schade die wilde zwijnen en dassen aanrichten aan de landbouw in de provincie.